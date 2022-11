E.T. L'extra-terrestre in Ultra HD 4k: ecco l'edizione per i 40 anni, un video dagli extra

News Cinema

Ha 40 anni uno dei capolavori della storia del cinema: E. T. L'extra-terrestre arriva in uno steelbook da collezione, in formato Ultra HD 4K e Blu-ray, con tanti extra. Vi mostriamo un estratto video dai nuovi contenuti speciali.

È disponibile in un'edizione speciale Steelbook, in occasione del suo 40° anniversario dall'uscita cinematografica, E. T. L'extra-terrestre di Steven Spielberg, uno dei capolavori indiscussi del cinema: arriva adesso in Ultra HD 4k (più Blu-ray), con alcuni gadget nella particolare confezione e con nuovi contenuti extra, del quale vi presentiamo qui in basso un video estratto. Riguarda uno dei valori cardini della storia e della poetica spielberghiana: il potere dato all'infanzia. Leggi anche E. T. l'extra-terrestre festeggia 40 anni con proiezione e mostra a Milano E.T. L'extra-terrestre: Una Clip Backstage per l'edizione Home Video dei 40 anni del Film - HD

E. T. L'extaterrestre, cosa c'è nella nuova edizione Ultra HD 4K