E. T. l'extra-terrestre festeggia 40 anni con proiezione e mostra a Milano

I primi 40 anni di E. T. L'extra-terrestre sono festeggiati con una proiezione alla Cineteca Milano Arlecchino sabato 5 novembre. Dal 6 si apre "E. T. La mostra", visitabile sino al 31 gennaio 2023.

E. T. L'extra-terrestre compie 40 anni: il capolavoro di Steven Spielberg viene celebrato a Milano con una proiezione speciale questo sabato 5 novembre, e con una mostra in partenza il 6 e aperta fino al 31 gennaio 2023. Ma in cosa consisteranno esattamente queste iniziative, che anticipano la pubblicazione il 24 novembre in Ultra HD 4K e Blu-ray di una versione restaurata di uno dei capisaldi della cinematografia americana? Leggi anche E.T. ha convinto Steven Spielberg a diventare un papà

E. T. L'extraterrestre, proiezione e mostra a Milano per i 40 anni del classico di Steven Spielberg

Vincitore (su otto candidature) di quattro premi Oscar, di cui uno andato al nostro Carlo Rambaldi per gli effetti speciali, E. T. L'extra-terrestre compie ben 40 anni e mai come in questo caso vale il modo di dire "e non li dimostra". Per provare questa teoria alla quale si crede molto facilmente e con un gran sorriso, la quindicesima edizione del Piccolo Grande Cinema (5-13 novembre) alla Cineteca Milano Arlecchino proietterà sabato 5 novembre alle 20:30 il film, con un saluto dell’attore Henry Thomas (Elliott!) e un contributo video di Spielberg presentato in esclusiva. Cineteca Milano, grazie alla collaborazione di Universal Pictures H.E. e Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, metterà nel foyer del cinema a disposizione la bicicletta Kuwahara, per foto ricordo!