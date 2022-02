È stata la mano di Dio agli Oscar: nominato come miglior film straniero

News Cinema

Paolo Sorrentino torna a concorrere ai premi Oscar con È stata la mano di Dio, candidato a miglior film straniero. Lo vinse nel 2014 con La grande bellezza.

Dopo Il Leone d'Argento a Venezia e la nomination ai Golden Globe, arriva per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino il momento più atteso: l'ufficiale nomination ai premi Oscar 2022 come miglior film straniero. È un'emozione comprensibile, visto i trascorsi della Grande bellezza, che nel 2014 rimise in mani italiane la statuetta, dopo La vita è bella nel lontano 1999.



È stata la mano di Dio: La nostra Intervista a Paolo Sorrentino e Toni Servillo - HD

È stata la mano di Dio, tra visione, fantasia, ricordo e dolore