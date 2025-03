E poi si vede: arriva al cinema il primo film di Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni - le prevendite sono aperte!

News Cinema

I Sansoni stanno arrivando al cinema con il loro primo film dal titolo E poi si vede, nei cinema dal 27 marzo con Warner Bros. Pictures. Fabrizio Sansone e Federico Sansone accompagneranno l'uscita con un tour nelle sale per salutare il pubblico. Le prevendite sono già aperte, puoi acquistare il tuo biglietto già da oggi.

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, stanno per arrivare al cinema con il loro primo film E poi si vede. I Sansoni, fratelli nella vita e nel lavoro, sono due attori e comici siciliani, già campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni su tutte le piattaforme digitali ma anche protagonisti di programmi televisivi di successo come Striscia la Notizia e di due tour teatrali, tutti sold-out, nei teatri. Alla regia del film Giovanni Calvaruso, la sceneggiatura è scritta da Fabrizio Sansone, Federico Sansone - in arte I Sansoni - e Fabrizio Testini . Una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Greenboo Production, E poi si vede è prodotto da Marco Belardi per Greenboo Production Srl e arriva al cinema il 27 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. I Sansoni accompagneranno l'uscita del loro film con un Tour in diverse città italiane per salutare il pubblico in sala. Per conoscere tutte le date e acquistare fin da ora il tuo biglietto vai al sito: https://epoisivede.alcinema.it/.

E poi si vede: trama ufficiale e il trailer del primo film de I Sansoni

Tre case, tre ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione; Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l’ennesima prova statale e Luca che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata.



E poi si vede: Il Trailer Ufficiale del Film con I Sansoni - HD

I Sansoni: chi sono Fabrizio e Federico Sansone

Fabrizio e Federico Sansone - in arte I Sansoni - sono fratelli nella vita e sul lavoro e autori di loro stessi. Lo sfondo comico-satirico è quello preferito de I Sansoni ma non hanno mai disdegnato la risata d’istinto; in ogni loro creazione lasciano un insegnamento, anche se recondito o apparentemente nascosto: c’è sempre un motivo per cui ironizzano. Hanno portato in giro per l'Italia le loro storie con due tour teatrali Fratelli.. ma non troppo! (stagione del 2022) e Sogno a tempo determinato (stagione 2023-2024), entrambi sold-out. Il loro racconto crossmediale li ha resi celebri sulle piattaforme digitali (Facebook, YouTube, Instagram e TikTok): sono noti per la serie dedicata al Fastidio e per i loro Web-metraggi, con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni. Diversi i programmi televisivi cui sono stati protagonisti, tra questi Striscia la Notizia.