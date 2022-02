È morto il grande attore Paolo Graziosi: da La Cina a vicina a Tre piani, una lunga carriera tra cinema, tv e teatro

News Cinema

Il primo febbraio è morto a 82 anni a Vicenza il grande attore italiano Paolo Graziosi. Una carriera tra cinema, teatro e televisione, durata 60 anni.

Martedì 1 febbraio 2022 arriva la notizia di un'altra triste scomparsa nel mondo dello spettacolo italiano: all'età di 82 anni è morto in un ospedale vicentino, per le complicanze legate al covid in un fisico già minato dal cancro, il grande attore di teatro, cinema e televisione Paolo Graziosi, nome notissimo a tutti gli appassionati, ai quali ha dato molto, in una carriera iniziata negli anni Sessanta sul grande schermo e a teatro, proseguita in tutti i media, televisione inclusa, conclusa al cinema in Tre piani di Nanni Moretti e in Upside Down. La sua ultima interpretazione, in Dante di Pupi Avati, dove ha ricoperto il ruolo di Alighiero di Bellincione, padre del poeta, uscirà postuma.

La carriera di Paolo Graziosi

Nato a Rimini il 25 gennaio 1940, Paolo Graziosi debutta a teatro nel Romeo e Giulietta diretto da Franco Zeffirelli nel 1964, nel ruolo di Mercuzio. L'anno precedente era già apparso al cinema in due film, La vita provvisoria e Gli arcangeli. Nel 1967 è uno dei protagonisti del secondo lungometraggio di Marco Bellocchio, La Cina è vicina, accanto ad un altro gigante del teatro italiano, Glauco Mauri. Negli anni Sessanta, senza mai abbandonare il palcoscenico, diventa un volto noto agli spettatori televisivi per le sue partecipazioni a popolari sceneggiati, telefilm e trasposizioni teatrali, da La locandiera e Il tenente Sheridan a Cristoforo Colombo e Zoo di vetro. Negli anni Settanta, sempre in tv, lo troviamo in Ritratto di signora, Le affinità elettive, Il giovane dottor Freud e protagonista di una bellissima versione de Il processo di Kafka di Luigi Di Gianni.

Al cinema, Paolo Graziosi viene chiamato da Liliana Cavani per il suo Galileo, è in Cuore di mamma di Salvatore Samperi, in Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi, Buon Natale... Buon anno di Luigi Comencini. Marco Bellocchio lo richiama per un ruolo ne La condanna e lavora con Emidio Greco (Una storia semplice), Margarethe Von Trotta (Il lungo silenzio), Marco Tullio Giordana (Pasolini, un delitto italiano). Negli anni Duemila viene chiamato per ruoli importanti in film come Il divo di Paolo Sorrentino (dove è Aldo Moro), Il papà di Giovanna di Pupi Avanti, Il volto di un'altra di Pappi Corsicato, Il giovane favoloso di Mario Martone, Veloce come il vento di Matteo Rovere, Pinocchio di Matteo Garrone, dove è Mastro Ciliegia. Ne Il cattivo poeta di Gianluca Jodice è il padre del giovane protagonista.