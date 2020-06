È morto Bruce Jay Friedman, sceneggiatore di Splash - Una sirena a Manhattan

News Cinema

L'autore ha scritto anche Nessuno ci può fermare e recitato in vari film di Woody Allen.

È morto all’età di 90 Bruce Jay Friedman. Lo sceneggiatore, commediografo, romanziere e attore era conosciuto soprattutto per gli script di due cult-movie come Nessuno ci può fermare (1980) e Splash - Una sirena a Manhattan (1984), per cui ottenne la candidatura all’Oscar condivisa con Lowell Ganz, Babaloo Mandel e Brian Grazer. La prima commedia è stata diretta dal grande Sidney Poitier e vede protagonista l’altrettanto leggendaria coppia formata da Richard Pryor e Gene Wilder. Il secondo cult-movie invece aveva Ron Howard come regista e Tom Hanks, Daryl Hannah, John Candy e Eugene Levy nel cast principale.

Come attore Bruce Jay Friedman ha collaborato principalmente con Woody Allen, che lo ha diretto in piccoli ruoli in Un’altra donna (1988), Mariti e mogli (1992) e Celebrity (1998). La sua ultima apparizione davanti alla macchina da presa è stata quella di C’è posta per te di Nora Ephron, ancora con Tom Hanks e l’allora “fidanzata d’America” Meg Ryan.

Una scherzosa curiosità su Friedman: il suo amico Mario Puzo gli chiese una volta un parere sul titolo di un libro che stava scrivendo, e lui gli disse di cambiarlo perché suonava troppo “domestico”. Il collega scrittore alla fine decise di non dargli retta è farlo pubblicare con il titolo che aveva scelto: Il padrino.