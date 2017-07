E' in arrivo in Italia Cine Sony, nuovo canale Free dedicato al mondo del Cinema

Sony Pictures Television Networks (SPTN) lancia Cine Sony, il nuovo canale Free-To-Air dedicato al mondo del cinema, dal 7 settembre sul 55 del digitale terrestre.



Dopo il recente lancio del canale kids POP, da maggio sul 45, Sony Pictures Television Networks espande la propria presenza con un ulteriore investimento nel mercato italiano del Free-To-Air.



Cine Sony beneficerà del ricco patrimonio cinematografico di Sony Pictures e offrirà al pubblico italiano un mix di contenuti composto da film, documentari e programmi di approfondimento che svelano i “dietro le quinte” del mondo del cinema. Il nuovo canale aprirà con Captain Phillips, film in prima visione TV interpretato dal vincitore del premio Oscar® Tom Hanks, e offrirà una selezione di film recenti e classici come, ad esempio, L’uomo delle Stelle, Jerry Maguire e Spiderman 3, insieme a documentari e produzioni originali che esplorano la storia e la cultura del cinema.



I primi programmi commissionati da Cine Sony saranno La Fabbrica dei Sogni e Cine Classic, prodotti da Coming Soon. La Fabbrica dei Sogni è un programma dedicato alla storia del cinema italiano, presentato dall’autore e web editor Antonio Bracco e dal critico cinematografico Federico Gironi; Cine Classic immergerà il pubblico nella storia del cinema di Hollywood, presentato da LaMario, autrice e presentatrice Radio e TV



L’espansione in Italia fa seguito agli investimenti fatti in UK sul Free-To-Air dove Sony Pictures Television Networks già detiene e gestisce il canale commerciale a target kids n.1 e i canali Free-To-Air di cinema n. 2 e n. 3 sul territorio inglese.



“Siamo entusiasti di lanciare Cine Sony in Italia, operazione che rientra nella nostra strategia di espansione nel mercato del Free-To-Air e siamo lieti di aggiungere un secondo canale al nostro portfolio in un mercato chiave a livello europeo", ha dichiarato Kate Marsh, Executive Vice President, Western Europe di Sony Pictures Television Networks. "Cine Sony offrirà un punto di vista unico sul mondo del cinema grazie ad un mix di film, documentari e programmi di approfondimento. Il nuovo canale celebrerà il mondo del cinema in Italia, un Paese che vanta un ricco patrimonio in ambito cinematografico”.



Come precedentemente annunciato, Viacom International Media Networks Pubblicità & Brand Solutions è il partner per la raccolta pubblicitaria di Cine Sony e POP, mentre Persidera lo è per la capacità trasmissiva sul DTT.



Cine Sony va a sostituire Capri Gourmet sul canale 55 del DTT, a seguito dell’acquisizione da parte di Sony Pictures Television Networks, avvenuta lo scorso aprile 2017.