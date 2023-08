È colpa tua? e È colpa nostra?: al via la lavorazione dei sequel di È colpa mia?

News Cinema

Prime Video annuncia l'inizio della produzione di È colpa tua? e È colpa nostra? i sequel del film Original spagnolo di grande successo È colpa mia?

Prime Video ha annunciato l’inizio della produzione dei film Original spagnoli È colpa tua? e È colpa nostra?, dopo il successo di È colpa mia?. Il film, basato sul primo romanzo della trilogia di best-seller di Mercedes Ron Culpables, è stato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Argentina e Francia. I sequel saranno disponibili su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo inclusi nell’abbonamento Prime.

È colpa tua? e È colpa nostra?: cosa sappiamo dei due sequel del film Prime Video E' Colpa Mia?

Il Cast: vecchi e nuovi protagonisti

Al fianco di Nicole Wallace e Gabriel Guevara, i film vedranno nuovamente nel cast Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona ed Eva Ruiz nei loro ruoli originali. Entrano nel cast dei sequel anche Goya Toledo nel ruolo di Anabel, Gabriela Andrada come Sofía, Álex Béjar nei panni di Briar, Javier Morgade nel ruolo di Michael, Felipe Londoño nei panni di Luca e Fran Morcillo come Simón.

La trama dei film: cosa succederà nei sequel di È colpa mia?