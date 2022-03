Dwayne Johnson fa una colazione che stenderebbe un altro essere umano

News Cinema

Non nuovo a postare i suoi pasti su Instagram, stavolta Dwayne Johnson si supera e mostra a noi poveri esseri mortali come inizia la sua giornata.

Vedendo le immagini della colazione con cui Dwayne Johnson saluta il nuovo giorno e che l'attore come sua abitudine condivide su Instagram, verrebbe spontaneo dire "non fatelo a casa", come si fa con gli esperimenti pericolosi. il fatto è che The Rock non è un essere umano comune e il suo stomaco non somiglia a quello di noi altri mortali. Va detto che la colazione per gli americani è il pasto principale, spesso sostitutivo del pranzo (ci avete fatto caso che nei telefilm o nei film mangiano solo sandwich all'ora in cui noi ci abbuffiamo?), comunque pensate ad alzarvi dal letto e mangiare tutta questa roba.

Dwayne Johnson: la colazione del campione

Nel post condiviso dall'attore "alle 6 dei mattino di domenica, alba hawaiiana", vediamo che Dwayne Johnson ha ingurgitato un controfiletto di manzo, con albumi, farina d'avena, papaya, muffin, burro di noccioline e gelatina. E dopo tutto questo pasto, l'allenamento:

"Colazione potenza + energia prima dell'allenamento. Stamani alleniamo le gambe quindi ho bisogno di extra carboidrati, grassi e un po' di zucchero per ottimizzare i miei esercizi". Ah, aspettate, per tirar giù tutta quella roba niente acqua, ma un energy drink, lo ZOA, ovviamente prodotto dall'attore, culturista e imprenditore.

(foto Dwayne Johnson di Eva Rinaldi, Wikipedia)