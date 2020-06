Dunkirk: Christopher Nolan spiega l'elemento della storia vera che lo ha spinto a fare il film

News Cinema

C'è un motivo particolare che ha convinto Christopher Nolan a raccontare in Durkirk uno dei momenti più drammatici della Seconda Guerra Mondiale. In questa intervista il regista spiega cosa lo abbia attratto.

Mentre attendiamo l'attesissimo Tenet, il cui arrivo segnerà la ripartenza mondiale del settore cinematografico, torniamo indietro alla precedente opera di Christopher Nolan, Dunkirk. Accantonate momentaneamente le acrobazie psico-fantascientifico-temporali degli ultimi anni, il regista con Dunkirk dirigere un film di guerra ispirato a fatti realmente accaduti, la nota Operazione Dynamo, effettuata tra il 27 maggio e il 4 giugno del 1940, uno degli avvenimenti più significativi della Seconda Guerra Mondiale.

Dunkirk: la trama del film di Christopher Nolan

Dunkirk racconta dunque l'incredibile evacuazione verso la Gran Bretagna di migliaia di soldati belgi, francesi e britannici, bloccati sulle spiagge di Dunkerque dall'avanzata dell'esercito tedesco, durante la cosiddetta Battaglia di Francia. Le truppe britanniche e alleate si trovano circondate da un lato dalle forze nemiche, e dall'altra dal mare, con il Canale della Manica come unica via di fuga possibile. Le operazioni di imbarco richiedono più tempo del previsto, e vengono ulteriormente rallentate da un violento bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione più totali. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei preparativi della spedizione di salvataggio e molti civili si mobilitano per partecipare. Così dopo giorni di attesa, gli uomini vengono tratti in salvo, ma da una flotta improvvisata di imbarcazioni di vario genere, navi da pesca, da diporto e addirittura scialuppe di salvataggio. Nel cast troviamo Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead e al suo debutto cinematografico, il cantante degli One Direction Harry Styles.

Dunkirk: la ragione che ha convinto Christopher Nolan a raccontare questa storia vera