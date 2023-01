Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri come si è ispirato all'universo Marvel

News Cinema

In che modo il film live action Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ha tratto ispirazione dall'MCU? A svelarlo è il regista.

In che modo Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri si è ispirato all’universo Marvel? Il film live action ispirato all’iconico gioco di ruolo approda in sala nel corso del 2023 e punta tutto su un gruppo di protagonisti ben amalgamato con interpreti più o meno noti al pubblico di grande e piccolo schermo. L’uscita è stata già fissata per il 30 marzo 2023 nelle sale italiane e la trama è ormai ben nota. Diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, la storia propone una nuova avventura con protagonista un ladro dall’indubbio fascino che guida un gruppo di improbabili avventurieri. L’obiettivo è recuperare una reliquia perduta, ma non sono gli unici ad essere interessati. Durante il loro cammino, s’imbatteranno in varie figure pericolose che puntano allo stesso obiettivo.



Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri come si ispira all’universo Marvel

A riportare qualche similitudine tra Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri e l’universo Marvel è ScreenRant. A sua volta, il franchise Marvel ha tratto chiaramente ispirazione da altre figure: ad esempio il personaggio di Tony Stark è stato fortemente influenzato da Elon Musk e Howard Hughes. Nel film live action di Dungeons & Dragons, come sottolinea ScreenRant, esistono alcune somiglianze con l’MCU: ad esempio, il film adotta un linguaggio più comico cercando di bilanciare la posta in gioco estremamente alta. A raccontarne di più è stato il regista. Jonathan Goldstein, ai microfoni di Total Film, ha ammesso qual è stato il ruolo dell’MCU durante lo sviluppo di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri:

Non esistono molti film di questo genere, che mescolano fantasy, commedia, azione ed avventura, su cui potremmo fare affidamento. Con l’MCU si punta sempre ad un tono divertente e si ride, ma c’è anche una posta in gioco che in genere riguarda la fine del mondo ed è quello l’obiettivo principale.

A detta del regista, è importante che Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri riesca a coniugare entrambi gli aspetti: regalare una narrazione divertente, inserendo l’umorismo, ma senza dimenticare la posta in gioco estremamente alta per tutti i personaggi coinvolti e che potrebbe avere grandi conseguenze. Al tempo stesso è importante abbattere la tensione e quindi dare la possibilità al pubblico così come ai personaggi di ambientarsi e allentare la presa, sfruttando un tocco di comicità. Considerando che i personaggi inseriti nel film sono tantissimi, la tensione potrebbe essere all’ordine del giorno, soprattutto perché ognuno dispone di una personalità forte e diversa. Nel cast sono presenti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis.