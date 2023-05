Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri arriva in Ultra HD 4K e Blu-ray, anche Steelbook e in edizione da collezione

News Cinema

Si avvicina il momento per recuperare il divertente Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, in Ultra HD 4K, Blu-ray, dvd e vari cofanetti Steelbook da collezione.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri dal 15 giugno sarà disponibile in versione fisica digitale, Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, anche in edizioni steelbook e da collezione. Basata sull'omonimo gioco di ruolo di Gary Gygax, interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant, la commedia fantasy di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein potrebbe avere così una seconda meritata vita nel mercato casalingo, presentandosi anche con diversi extra. Leggi anche Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, la recensione dello spiritoso film fantasy con Chris Pine

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, i contenuti dell'edizione digitale