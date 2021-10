Dune, sequel ufficialmente confermato: Dune Parte 2 arriverà al cinema nell'autunno del 2023

News Cinema

Non era scontato e solo i risultati al box office americano avrebbero determinato il futuro di Dune 2. È andata bene...

Sarebbe stato sorprendente il contrario.

Che Dune non fosse un film narrativamente concluso lo sapevamo ma, come ha dichiarato più volte il regista Denis Villeneuve, non era per niente scontato che il film avrebbe avuto un seguito. "Bisogna vedere i risultati al box office" diceva il filmmaker canadese. Poi c'è stata la prima mondiale alla Mostra di Venezia, tra applausi scroscianti e critici estasiati, e il film si è avviato verso il suo percorso nelle sale. In Italia ha incassato la ragguardevole somma di poco più di 7 milioni di euro in 40 giorni di programmazione. Nonostante non fosse possibile raccontare in un solo film il complesso romanzo di Frank Herbert, la la casa di produzione Legendary Pictures non aveva ancora diramato alcun comunicato ufficiale per il sequel. Almeno fino ad oggi.

All'indommani del primo weekend nei cinema statunitensi, forti di un'ottima incasso di partenza pari a 41 milioni di dollari, i produttori hanno dato il via libera al seguito. La Legendary ha postato su Twitter un'immagine con il logo del film accompagnato dalle parole "Part Two" e ha scritto quanto segue: Grazie a coloro che hanno vissuto l'esperienza di Dune fino ad ora e a coloro che la vivranno nei giorni e settimane a venire. Siamo entusiasti di continuare l'avventura!".

L'uscita di Dune - Parte 2 è al momento collocata per l'autunno del 2023.

Qui sotto il trailer di Dune.