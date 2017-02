Denis Villeneuve confermato ufficialmente per la regia del remake di Dune

Denise Villeneuve potrebbe diventare il nuovo Ridley Scott? Il paragone decisamente non appare esagerato. Di sicuro il regista canadese si sta costruendo una carriera "fantascientifica" di enorme spessore: dopo il successo di Arrival, per cui ha ottenuto la prima nomination all'Oscar per la regia, e il suo prossimo Blade Runner 2049 (che rafforzerà ovviamente il paragone con l'opera di Scott) Villeneuve è stato ufficialmente confermato per il remake di Dune.

Il cineasta ha affermato da tempi non sospetti di essere un grande appassionato della saga letteraria scritta da Frank Herbert, e siamo sicuri che il suo approccio alla trasposizione cinematografica del primo romanzo sarà poderoso, vista la capacità dimostrata nel saper lavorare sull'immaginario soprattutto visivo del genere.

Tempo fa avevamo scritto dell'accordo raggiunto tra la famiglia Herbert e la Legendary Pictures per riportare al cinema (e in TV) i romanzi di Dune. Il confronto inevitabile per il film di Villeneuve, invece del cinema di Ridley Scott, sarà invece lo sfortunato blockbuster diretto da David Lynch nel 1984, che vedeva nel cast di attori Sting e Silvana Mangano.