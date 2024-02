Dune Parte Due, Denis Villeneuve: "Io odio i dialoghi, m'interessano immagine e suono"

News Cinema

Intervistato dal Times, Denis Villeneuve, alla vigilia dell'uscita il 28 febbraio di Dune - Parte Due, spiega in cosa consista per lui la magia del cinema. E no, i dialoghi per lui non rientrano nei punti di forza del mezzo.

Dune - Parte Due esce in Italia il 28 febbraio, così il suo regista Denis Villeneuve è in piena attività promozionale: in un'intervista al Times ha spiegato in poche parole la sua concezione del cinema. L'autore di Prisoners, Sicario e Blade Runner 2049 non ama veicolare le emozioni e i significati di un film tramite i dialoghi, non è quello che per lui costituisce l'essenza dell'esperienza cinematografica. Dagli esordi fino al film con Timothée Chalamet e Zendaya, è sempre stato affascinato da altre cose... Leggi anche Dune - Parte 2, la nostra recensione dello spietato kolossal di Denis Villeneuve

Denis Villeneuve sul suo cinema e Dune - Parte Due: "Pura immagine e suono"

Ora che il pubblico potrà completare l'esperienza herbertiana con il suo Dune - Parte Due, il regista Denis Villeneuve torna a esprimere pareri netti sul cinema, sul suo modo di vedere la settima arte. Queste dichiarazioni lo rendono molto simile al suo collega Christopher Nolan, altrettanto deciso nel definire il proprio stile, o per lo meno gli elementi dell'esperienza che lo interessano di più. Villeneuve, giunto al suo undicesimo lavoro, non ha molti dubbi.

Francamente odio i dialoghi. Il dialogo appartiente al teatro e alla televisione. Non ricordo film per via di una bella battuta, mi ricordo i film che hanno immagini forti. Il dialogo non m'interessa affatto. Pura immagine e suono, quello è il potere del cinema, ma non è una cosa ovvia quando guardi il cinema di oggi. I film sono stati corrotti dalla televisione. In un mondo perfetto, farei un film coinvolgente che non sia sperimentale ma dove nemmeno si pronunci una singola parola. La gente realizzerebbe uscendo dal cinema: "Aspetta, ma non c'erano dialoghi?" Ma non ne sentirebbe la mancanza.