Dune: Parte 2, ecco il primo trailer ufficiale italiano del film di Denis Villeneuve

Ecco finalmente le prime immagini video della seconda parte del maestoso dittico cinematografico che il regista canadese ha tratto dal romanzo di culto di Frank Herbert. Spazio al primo trailer di Dune: Parte 2

Ecco finalmente il primo trailer ufficiale in italiano di uno dei più attesi film della stagione, Dune: Parte 2, il secondo e conclusivo capitolo del maestoso e ambizioso dittico cinematografico che il regista canadese Denis Villeneuve ha tratto dal romanzo di culto Frank Hebert.

In questa seconda parte della storia, che debutterà nei cinema il 1° novembre prossimo, ritroveremo il Paul Atreides di Timothée Chalamet, sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson), la Chani di Zendaya e altri personaggi, ma ci saranno anche numerose interessanti nuove entrate nel cast: ad esempio quelle di Florence Pugh (la Principessa Irulan), Christopher Walken (l'imperatore Shaddam IV), Léa Seydoux (Margot Fenring, una delle Bene Gesserit), Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen, il personaggio che nel film di Lynch venne interpretato da Sting).

Questo è il primo trailer ufficiale in italiano di Dune: Parte 2:



Dune - Parte Due: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Dune 2: la trama ufficiale e il poster italiano del film

"Dune - Parte Due" esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.