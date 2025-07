Dune Messiah, iniziate le riprese, tutte in IMAX: è il terzo film della storia ad adottare il formato al 100%

News Cinema

Denis Villeneuve ha dato il primo ciak di Dune Messiah con Timothée Chalamet, Florence Pugh e Zendaya. Nel frattempo il CEO IMAX Richard Gelfond ha confermato che sarà uno dei primi lungometraggi di fiction girati interamente in quel formato. Quali sono gli altri due?

A quanto sembra le riprese di Dune: Messiah sono cominciate a Budapest il 7 luglio, per cui la tabella di marcia di questo terzo capitolo sembra rispettata: lo vedremo al cinema nel dicembre 2026. Ne ha discusso il CEO di IMAX, Richard Gelfond, rivelando un dettaglio tecnico che ancora non si conosceva del film di Denis Villeneuve, interpretato da Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke. Sarà il terzo film di fiction della storia del cinema a essere girato interamente in IMAX. I primi due sono già in lavorazione... e forse ricordate di quali lavori si tratti. Leggi anche Dune: Messiah, scelto chi interpreterà i figli di Paul e Chani? L'indiscrezione

Dune: Messiah girato interamente in IMAX come The Odyssey