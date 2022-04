Due agenti molto speciali 2: Omar Sy e Laurent Lafitte nello scatenato trailer della commedia d'azione

News Cinema

E’ arrivato l'indiavolato trailer del film Netflix Due agenti molto speciali 2, in cui Omar Sy e Laurent Lafitte tornano a interpretare due poliziotti che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, già protagonisti di Due agenti speciali.

Debutterà su Netflix il 6 maggio Due agenti molto speciali 2, sequel di Due agenti molto speciali e via di mezzo fra una commedia d'azione e un buddy movie. Protagonisti sono ancora una volta la star di Quasi Amici e di Lupen Omar Sy e Laurent Lafitte. I due attori interpretano due poliziotti diversi che più diversi non si può. Sy è un ragazzaccio di nome Ousmane Diakité con una pessima reputazione, mentre Lafitte è François Monge, agente che rispetta le regole e nel tempo libero fa Yoga. E se il primo è cresciuto in un quartiere povero, il secondo è benestante. L'unica cosa che hanno in comune è il desiderio di acciuffare e mettere in gattabuia i delinquenti.

La trama di Due agenti molto speciali 2

Due agenti molto speciali 2 riunisce ancora una volta Ousmane Diakité e François Monge. I due piedipiatti dovranno stanare dei trafficanti di droga che sono causa di diverse morti in Francia. I detective si ritroveranno ad attraversare il paese e ben presto si renderanno conto che dietro a quella che sembrava una normale vendita di stupefacenti si nasconde un periglioso piano criminale.

Il regista di Due agenti molto speciali 2 è Louis Leterrier, che ha diretto, per esempio, Now You See Me - I maghi del crimine e che ha già lavorato con Omar Sy per Lupin. Nel film recitano anche Izïa Higelin, Jean-Louis Tilburg e Dimitri Storoge.

Il trailer di Due agenti molto speciali 2

A giudicare dal trailer, sembra che Due agenti molto speciali 2 sia ancora meglio di Due agenti molto speciali, in cui l'elemento di commedia aveva un ruolo fondamentale. Adesso, oltre al divertimento, ci sono inseguimenti su strade pericolose, lanci con il paracadute, esplosioni, colpi di pistola, automobili che distruggono muri. Vedere per credere: