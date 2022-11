Dua Lipa nel Marvel Cinematic Universe? Ci scommette il regista Cameron Crowe

News Cinema

Il regista Cameron Crowe (Jerry Maguire) si offre per il Marvel Cinematic Universe, e ha già l'idea della supereroina ideale per l'interpretazione di Dua Lipa. Di chi si tratta?

Dua Lipa nel Marvel Cinematic Universe? Sia chiaro, non è un'idea della cantante, bensì di un regista che al mondo della musica è sempre stato molto vicino: Cameron Crowe, autore di Almost Famous e poi Jerry Maguire. Ospite del podcast di RollingStone, del quale fu redattore da giovane, come ogni regista ha toccato l'argomento cinecomic fondendolo con la sua passione, proponendo una mutante per Dua Lipa. Siamo in tema. Leggi anche X-Men nel Marvel Cinematic Universe, quando? Risponde Kevin Feige

Dua Lipa come la mutante Dazzler nel Marvel Cinematic Universe?

Dazzler è una mutante nata alla Marvel nel 1980: in grado di trasformare le vibrazioni sonore in energia e luce, si è spesso vista in azione nel contesto degli X-Men, come performer legata a più generi musicali. Il personaggio si è peraltro già ammirato brevemente nello sfortunato X-Men Dark Phoenix, interpretata da Halston Sage. Ma si sa, tutto quello che fu Fox ora sarà tabula rasa, e in previsione dell'entrata degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, il regista Cameron Crowe si è fatto avanti con una proposta affine ai suoi gusti, naturalmente proponendo come interprete una vera e propria cantante. Dua Lipa sta poi effettivamente debuttando nella recitazione, perché sarà nel cast dell'Argylle di Matthew Vaughn. Ecco come ha fantasticato con ironia Crowe ai microfoni del podcast di RollingStone.

Proponetemi un film su Dazzler e lo facciamo! [...] Secondo me sarebbe giusta Dua Lipa. [...] Per me verrebbe figo. Fare un film così sarebbe uno spasso. Puoi sviluppare un personaggio e le cose più profonde, ma hai anche l'esibizione. Si può fare. E chiaramente lo farò, mi sembra ovvio!