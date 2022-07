Driven - Il caso DeLorean: la storia vera che ha ispirato il film sull'imprenditore automobilistico

News Cinema

Quanto si ispira ai fatti realmente accaduti il film Driven sull'ascesa e la caduta di John DeLorean? Quello che è certo, è che l'unico reale successo della sua automobile gliel'ha regalato la trilogia di Ritorno al futuro.

Se non ci fosse stata la trilogia di Ritorno al futuro in cui è di fatto un Personaggio della storia con P maiuscola, molto probabilmente di quest'automobile si sarebbe smesso di parlarne nei primi anni 80. Invece la DeLorean ha assunto la forma di un'iconica macchina del tempo che continua ad essere prodotta sottoforma di gadget legati ai memorabili film di Robert Zemeckis. Aziende costruttrici di giocattoli o società specializzate in prodotti da collezioni hanno tutte messo in commercio un modellino, così come ha fatto la Lego recentemente con la sua versione in mattoncini da montare.

Se pensate però che la trasformazione che l'auto ha subito per viaggiare nel tempo sia il più alto punto di interesse legato ad essa, vi sbagliate. Tutta la storia dell'ascesa e della caduta del suo creatore John DeLorean è sufficientemente incredibile da lasciarvi a bocca spalancata. Driven - Il caso DeLorean, presentato come evento di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia del 2018, è il film che prova a raccontarla con un approccio grottesco e sopra le righe.

Driven - Il caso Delorean: quanto è vera la storia raccontata nel film?

Driven - Il caso Delorean si ispira agli eventi realmente accaduti durante la nascita della DeLorean Motor Company, proprietà del visionario imprenditore statunitense di origine rumena, genio dei motori, John DeLorean (nato a Detroit il 6 gennaio 1925 e morto a Summit nel New Jersey il 19 marzo 2005). La sua azienda automobilistica ebbe però vita breve, producendo quell'unico modello DMC-12 con le ali di gabbiano che ben conosciamo, peraltro disegnato da Giorgetto Giugiaro. Mettiamo subito in chiaro una cosa: ciò che è raccontato nel film prende spunto dai fatti reali sì, ma la narrazione privilegia la volontà di confezionare più una comedy thriller che un fim biografico. Lo stile di Driven insiste proprio su alcuni tratti distintivi già visti altrove per storie simili, come Barry Seal - Una storia americana, dai party in piscina agli aerei Cessna che trasportano cocaina, fino ad arrivare a immaginare da zero il personaggio di Jim Hoffman.

Nel film John DeLorean è interpretato dall'attore Lee Pace (nella foto in alto), mentre l'altro ruolo principale del vicino di casa Jim Hoffman è affidato Jason Sudeikis. Esisteva in effetti un vicino con quel cognome che comparì in tribunale in seguito alle accuse di traffico di droga ai danni di DeLorean, ma sparì dalla circolazione subito dopo il processo. Nick Hamm, regista di Driven, aveva assunto perfino un investigatore privato per cercarlo, senza ottenere risultati. Da qui l'idea di "inventare" il personaggio immaginando che fosse un ex criminale diventato informatore dell'FBI. Alla fine è proprio per l'interpretazione di Jason Sudeikis che Driven si fa godibile. Chi desidera invece avere un fedele racconto sulla vita dell'imprenditore automobilistico e la bancarotta sulla quale naufragò il suo sogno, deve cercare il documentario Framing John DeLorean.

Driven - Il caso DeLorean: come andò davvero il processo

La DeLorean Motor Company fu fondata nel 1975 e stabilì la produzione del proprio veicolo nell'Irlanda del Nord. Per quanto il look fosse accattivante e davvero futuristico, la DMC-12 aveva una serie di problemi legati al motore non sufficientemente potente per il peso dell'auto la cui carrozzeria era in acciaio inossidabile. Altri imprevisti arrivavano dai pistoni idraulici che dovevano alzare gli sportelli. Nel 1982 la crisi in cui si trovava l'azienda era pressoché arrivata a un punto di non ritorno, nonostante gli aiuti finanziari ricevuti dal governo britannico e da altri investitori privati. Il 19 ottobre 1982 i dipendenti della società appresero dai TG che John DeLorean era stato arrestato in una retata dell'FBI, con tanto di riprese televisive. L'imprenditore avrebbe tentato di vendere 100 kg di cocaina per un valore di circa 24 milioni di dollari, nella speranza di tenere ancora a galla la sua azienda. Una settimana più tardi la DeLorean Motor Company dichiarò bancarotta.

Durante il processo che seguì, l'avvocato di DeLorean, Howard Weitzman, sostenne che l'FBI aveva incastrato il suo cliente perché sapeva che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare i suoi affari. Secondo diversi rapporti dell'epoca, l'accordo di vendita della droga era stato presentato a DeLorean da un informatore pagato dall'FBI. Nonostante avesse mostrato intenzione di procedere, DeLorean non prese mai possesso del carico di cocaina. Sembra anzhe che non avesse mai pianificato nemmeno di pagarlo per poi rivenderlo. L'affare della cocaina era l'ennesima impresa commerciale in cui DeLorean non stava investendo un centesimo dei propri soldi. Il governo ritenne che il suo accordo di cedere il controllo dell'azienda costituisse una prova della sua volontà di partecipare.

Ma DeLorean di fatto non cedette mai nulla delle sue aziende, la DeLorean Motor Cars Limited o la DeLorean Motor Company. Accettò invece fornire loro il controllo della DMC Inc., una società dormiente che non aveva beni. In sostanza DeLorean stava truffando i truffatori. E probabilmente potrebbe essere stato fortunato che quegli intelocutori non fossero veri spacciatori di droga di un cartello messicano, altrimenti non sarebbe arrivato vivo al processo. L'anno successivo, in seguito al fallimento della società, fu accusato di aver truffato gli investitori del suo progetto automobilistico. Un anno più tardi, fu prosciolto da ogni accusa.

Qui sotto il vero John DeLorean verso la fine degli anni 70 nella fabbrica di Belfast. Più in basso il trailer di Driven - Il caso DeLorean.





Driven - Il caso DeLorean: la trama e il trailer italiano del film