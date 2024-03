Drive-Away Dolls: il secondo trailer italiano ufficiale della black comedy diretta da Ethan Coen

News Cinema

Appuntamento al cinema fissato per il 7 marzo, esclusivamente in versione originale, con il primo film da solista di Ethan Coen. Ecco il nuovo trailer italiano di Drive-Away Dolls

Arriva il 7 marzo al cinema, esclusivamente in versione originale sottotitolata, Drive-Away Dolls, la commedia nera che segna l'esordio da solita nella regia di un film di finzione di Ethan Coen, che ha scritto la sceneggiatura assiemem alla moglie Tricia Cooke.

Drive-Away Dolls èacconta di due amiche che partono per un viaggio on the road improvvisato. Per loro però le cose si complicano in maniera paradossale quando lungo la loro strada incrociano un gruppo di inetti criminali. Margaret Qualley è Jamie, uno spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con la sua fidanzata, mentre Geraldine Viswanathan, è Marian, la sua timida amica che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. A completare il cast troviamo nomi come quelli di Pedro Pascal, Matt Damon, Annie Gonzalez, Beanie Feldstein, Colman Domingo e Bill Camp.

Ecco qui il secondo trailer ufficiale italiano del film, assieme al nuovo poster e alla sua trama ufficiale:



Drive-Away Dolls: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Ethan Coen - HD



In attesa di vedere Drive-Away Dolls al cinema, potete vedere la nostra video intervista a Margaret Qualley.

Ethan Coen ha già in cantiere un secondo film da solista, secondo ideale capitolo di una sua personale trilogia: si intitola Honey Don't, ed è un'altra commedia nera che vede protagonista Chris Evans, affiancato proprio da Margaret Qualley e dalla bravissima Aubrey Plaza. Ambientata a Bakersfield, in California, vedrà Evans nei panni del leader di una setta, Qualley in quelli di un'investigatrice privata e Plaza interpretare "una donna misteriosa".