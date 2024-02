Drive-Away Dolls, Margaret Qualley: "È un viaggio on the road con l'amore", la nostra video intervista

Interviste Cinema

Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan e Beanie Feldstein ci hanno parlato dell'assolo alla regia di Ethan Coen, Drive-Away Dolls, al cinema dal 7 marzo. Nella prima parte della nostra intervista video ci focalizziamo sulla natura di questa bizzarra avventura on the road!

Due amiche e una valigetta dal contenuto misterioso, una ex anche poliziotta sulle loro tracce: Drive-Away Dolls, primo assolo alla regia di Ethan Coen senza suo fratello Joel, è una scatenata commedia dal sapore pulp, interpretata da Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan e Beanie Feldstein, in un cast che comprende anche Pedro Pascal e Matt Damon. Nella prima parte della nostra intervista video, abbiamo discusso con le attrici della possibile classificazione di genere del film, dello stile di Ethan e della rappresentazione del sesso nella storia.



Drive-Away Dolls: Le nostre video interviste al cast del Film di Ethan Coen (parte 1) - HD

Drive-Away Dolls, la trama del film di Ethan Coen