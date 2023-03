Drew Barrymore reagisce all'accusa di Hugh Grant sulle stonature in Scrivimi una canzone

News Cinema

"Ci sono cani che abbaiano meglio di come canta lei", aveva dichiarato Hugh Grant, parlando della sua partner nel film Scrivimi una canzone, Drew Barrymore. Lei ora gli risponde e... sorpresa-sorpresa... non è offesa nemmeno un po'!

Hugh Grant qualche giorno fa aveva scherzato sulla sua collega Drew Barrymore, con la quale ha condiviso il set di Scrivimi una canzone: "Ci sono cani che abbaiano meglio di come canta lei", aveva detto Hugh, a onor del vero prendendo in giro anche se stesso e dicendo che entrambi per il film erano stati "autotunati come non ci fosse un domani". Siccome però Hugh è nel mirino dopo il suo comportamento scomposto agli Oscar 2023, il commento poteva diventare un caso. Non lo sarà, perché Drew Barrymore, ospite di Wired, ha avuto l'unica reazione corretta e sensata: l'ha presa a ridere.

Drew Barrymore: "È il suo modo di dirti che ti vuole bene"

Giochiamo per un attimo a carte scoperte: questi Oscar 2023 non ci hanno riservato clamorosi colpi di scena come il pugno di Will Smith l'anno scorso, quindi ci siamo accontentati degli scarti glamour, come l'offenderci per Hugh Grant che si comporta divertito da cafone scorretto, cosa che fa sostanzialmente da decenni. È da sempre parte del suo personaggio, come sanno la maggior parte delle persone che lo conoscono, inclusa Drew Barrymore. L'attrice non sembra essersi offesa per la battuta sulle sue nulle capacità canore in Scrivimi una canzone, e anzi col suo stile spiratato ha spiegato come stanno le cose, toccando anche l'argomento dell'intervista di Ashley Graham a Grant, dove lui si dimostrava apertamente seccato.

Se conosci Hugh, sai che quello è il suo modo di dirti che ti vuole bene. C'è stata questa cosa di lui con Ashley Graham sul red carpet, la gente ha detto: "Oh è un tale bisbetico, l'ha buttata giù." Ma io dico: "No, quello è proprio Hugh Grant". Tu magari pensi di trovarti di fronte quest'affascinante star del cinema, però ti ritrovi con Hugh il brontolone. E poi ti innamori di Hugh il brontolone. [...]

Quando dice così, ve lo assicuro, sta assolutamente scherzando, non è per niente cattivo. La persona che Ashley Graham ha incontrato sul tappeto rosso è il vero Hugh. [Per andare d'accordo con lui] ci volle un secondo. Prima ero triste: "Oh no, ti voglio bene, voglio volerti bene, me lo stai impedendo!" Poi ho imparato a conoscerlo e mi son detta: "Io ti voglio bene, ti voglio bene proprio in quanto te."

Riguardo alle proprie doti canore, Drew si è limitata a dedicare a "Hu...bert" una sua cover improvvisata. A chi ascolta il compito di giudicare se sia proprio tanto stonata...