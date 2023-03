Hugh Grant su Drew Barrymore: "Ci sono cani che abbaiano meglio di come canta lei"

News Cinema

Durante un'intervista, Hugh Grant ha commentato le doti canore della collega Drew Barrymore in Scrivimi una canzone, definendole "orrende". Ma l'attrice ha risposto pan per focaccia con un video che ha fatto impazzire i fan.

Hugh Grant sembra averne combinata un'altra delle sue: dopo le risposte monosillabiche ad Ashley Graham durante la 95esima cerimonia di consegna degli Academy Awards, in cui secondo molti l'attore è stato fin troppo insofferente e scontroso nel rispondere alle domande della modella, ha avuto da ridire sulle doti canore di una delle colleghe con cui ha recitato in passato: Drew Barrymore, con cui ha diviso la scena in Scrivimi una canzone.





Hugh Grant definisce "orrenda" la voce di Drew Barrymore quando canta, ma lei risponde così...

Hugh Grant e Drew Barrymore hanno recitato insieme nella rom-com musicale Scrivimi una canzone (2007), nella quale l'attore protagonista di Notting Hill interpretava Alex Fletcher, una superstar caduta in disgrazia che riceve l'opportunità di ritornare sulla cresta dell'onda quando gli viene chiesto di scrivere la nuova canzone per la giovane promessa della musica Cora Corman (Haley Bennett). Il problema è che Fletcher non ha alcuna fantasia, né la capacità di scrivere canzoni, perciò, gli viene affiancata una giovane cantautrice, Sophie Fisher (Drew Barrymore) che lo aiuti a scrivere la canzone.

In un'intervista a WIRED durante il tour promozionale dell'imminente Dungeons & Dragons, nel quale Hugh Grant interpreta uno dei banditi compari del Bardo di Chris Pine, l'attore si è prestato a rispondere alle "domande più ricercate sul web", un divertente format nel quale attori e artisti del mondo dello spettacolo rispondono alle domande che gli utenti del web cercando con più frequenza. Tra le domande ve n'era una che chiedeva "Hugh Grant canta davvero in Scrivimi una canzone?". L'attore ha risposto che sì, certamente, era la sua voce quella che si sente nel film, sebbene modificata leggermente con l'auto-tune. E qui ha sganciato il suo verdetto sulle doti canore di Drew Barrymore:

"Sì, mi hanno manipolato leggermente la voce, ma non così tanto come ad altri. C'era Drew Barrymore, a lei non dispiacerà se lo dico, ma è orrenda quando canta nel film. Ho sentito cani abbaiare meglio di come lei canti. Ma, quando le hanno poi modificato leggermente la voce, sembrava più brava di me, perché sembrava avere cuore, voce e rock'n' roll. Mentre io sembravo Julie Andrews e l'intenzione era quella che fossi io ad avere la voce da rock 'n' roll."

In risposta alle parole del collega, Drew Barrymore ha pubblicato un video sul suo account Instagram, nel quale condivide una clip di sé stessa mentre canta una delle canzoni di Scrivimi una canzone, Way Back Into Love, con tanto di caption e hashtag #SingForHughGrantJOINME, dedicando così il video a Hugh Grant e concludendo la sua performance con un ironico:

"Oh, Hugh, Bert, Hubert, questa è per te!"