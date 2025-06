Dragon Trainer si ribadisce primo al boxoffice italiano del weekend, Elio è in seconda posizione

News Cinema

Il remake dal vero di Dragon Trainer si riconferma il vincitore del botteghino italiano del weekend. Lo seguono Elio targato Disney-Pixar e l'horror 28 anni dopo di Danny Boyle.

Dragon Trainer di Dean DeBlois, remake dal vero del cartoon che lo stesso regista aveva codiretto con Chris Sanders nel 2010, si riconferma prevedibilmente primo al boxoffice italiano del weekend: l'amicizia tra il giovane vichingo Hiccup (Mason Thames) e il simpatico drago Sdentato ha raccolto un altro 1.633.000 euro (fonte Cinetel), per un totale qui di 5.624.200. Il responso mondiale del botteghino per il film Universal / DreamWorks Animation è ormai sui 358.190.000 dollari, a fronte di un vociferato budget di 150 milioni (fonte Deadline): marketing escluso, è già in pari, ma non si prospetta troppo remunerativo, considerando le cifre macinate in genere da questo tipo di operazione. C'è affetto, sicuramente, ma sarà sufficiente a giustificare il remake dell'intera trilogia? Staremo a vedere.