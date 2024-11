Dragon Trainer, in live action: ecco il primo teaser trailer italiano del film

News Cinema

Anche in casa DreamWorks hanno deciso di seguire la direzione intrapresa dalla Disney, e di realizzare una versione con attori in carne e ossa, e draghi in digitale, di quello che forse è stato il loro migliore film animato. Ecco il teaser trailer italiano di Dragon Trainer.

Con buona pace degli Shreck, dei Minions, del panda Po e dei Trolls, sono in molti a ritenere che sia Dragon Trainer il film animato migliore mai prodotto dalla DreamWorks (anche se, i film Aardman, ma vabbe'). Non sorprende allora che il primo film animato dello studio americano a essere convertito in live action (ibridata con la CGI, ma quello vale per tutti) sia proprio quello diretto da Dean DeBois nel 2010 che ha poi avuto due fortunati sequel.

Prevista nelle sale all'inizio della prossima estate, la versione in live action di Dragon Trainer è stata affidata allo stesso sceneggiatore e regista dell'originale animato e dei due capitoli successivi, Dean DeBois, che in precedenza aveva cofirmato anche il bellissimo Lilo & Stitch (anche questo sta per arrivare in versione "in carne e ossa e computer animation"). Se, come ovvio, Sdentato sarà una creazione digitale, nei panni di Hiccup troveremo Mason Thames, mentre in quelli di suo padre, l'enorme e barbutissimo vichingo Stoick, il Gerard Butler che aveva già prestato la sua voce al personaggio nella versione animata (e originale). A completare il cast ci sono Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz e Murray McArthur.

Inutile dire che la trama del film ricalcherà in maniera fedele quella della versione animata, raccontando di come il timido e gracile Hiccup, figlio del capo del villaggio, infrangerà un tabù e salverà la sua comunità stringendo amicizia con un drago e spingendo i suoi amici e compagni a fare lo stesso per fronteggiare una minaccia comune.

Questo è il primo teaser trailer italiano del Dragon Trainer in versione live action.