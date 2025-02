Dragon Trainer, il teaser trailer del Super Bowl mostra il primo volo di Hiccup e Sdentato nel live-action

News Cinema

Al Super Bowl, come ogni anno, sono stati mostrati i trailer di alcuni dei film più attesi dei prossimi mesi. Tra questi anche un nuovo video del live-action di Dragon Trainer che mostra Hiccup e Sdentato prendere il volo insieme per la prima volta.

Dragon Trainer è tra i live-action più attesi dell'anno e il nuovo teaser trailer diffuso durante il Super Bowl negli USA non ha fatto altro che accrescere l'entusiasmo dei fan. Nel video, Hiccup e Sdentato volano insieme per la prima volta nei cieli sopra l'isola di Berk e conosciamo la versione live-action di Astrid, interpretata da Niko Parker (The Last of Us).

Dragon Trainer, nel trailer del Super Bowl Hiccup e Sdentato volano insieme per la prima volta

In attesa del trailer definitivo che DreamWorks diffonderà mercoledì 12 febbraio, nel corso della finale del Super Bowl è stata mostrata una piccola anteprima del live-action di Dragon Trainer. Nel video, oltre al primo incontro tra Hiccup e la Furia Buia che diventerà suo fedele amico, il drago Sdentato, assistiamo anche al primo volo di entrambi. Dopo aver instaurato con Sdentato un legame unico, Hiccup lo aiuta a volare, imparando a controllare i movimenti del drago, la cui coda è stata lesionata in seguito a una caduta.

Remake in live-action del successo animato, il film arriverà al cinema nell'estate del 2025 e include nel cast Mason Thames nel suolo di Hiccup, Gerard Butler in quello di Stoik l'Immenso, Niko Parker come Astrid e Nick Frost nel ruolo di Skaracchio, fabbro di Berk e addestratore dei vichinghi. A loro si sono aggiunti Gabriel Howell, Harry Trevaldwyn, Ruth Vodd, Murray McArthur, Samuel Johnson e Nick Cornwall

Dean DeBlois, già regista del film d'animazione, ha scritto e diretto il film, che seguirà la trama della versione animata: sull'isola di Berk i giovani vichinghi vengono addestrati da anni a uccidere i draghi che infestano i cieli sopra la loro terra e minacciano gli allevamenti. Hiccup è il figlio del capovillagio Stoick e, al contrario dei suoi coetanei, non ha alcun desiderio di diventare un ammazzadraghi. L'incontro e l'amicizia con la pericolosa Furia Buia Sdentato cambierà per sempre il suo destino e quello dell'intera Berk, mentre una potente minaccia si profila all'orizzonte e minaccia umani e draghi. Tratto dai romanzi di Cressida Cowell, Dragon Trainer è stato un autentico successo: la trilogia DreamWorks ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino e ha ricevuto 4 nomination agli Oscar.

E sembra che anche la versione live-action sia altrettanto promettente: come ha svelato Gerard Butler a The Direct il film non deluderà i fan: "Ho appena visto un montaggio grezzo. C’erano davvero forse il 20% di effetti speciali pronti. E mi vengono i brividi quando ci penso. Era così incredibile e così potente. E poi vedi parti in cui sono più vicine a essere finite, e ti cade la mascella."