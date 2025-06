Dragon Trainer è primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Lilo & Stitch

News Cinema

Il suo debutto al botteghino italiano del weekend non sarà all'altezza di quello di Lilo & Stitch, ma quest'ultimo ha ceduto il passo a Sdentato a Hiccup. Terza posizione per Ballerina di Ana De Armas, spin-off di John Wick.

Il remake di Dragon Trainer, dopo l'anteprima della scorsa settimana, è uscito ufficialmente e ha conquistato la vetta del boxoffice italiano del weekend con 2.360.000, che diventano 2.856.100 aggiungendo alla somma l'esito della suddetta anteprima (fonte Cinetel). Il film di Dean De Blois, che aveva codiretto anche l'originale lungometraggio d'animazione del 2010, è partito piuttosto bene anche nel resto del mondo, raccogliendo 197.845.000 dollari (fonte Boxofficemojo), di cui 83.700.000 negli USA, più o meno in linea con le aspettative. Deadline aveva parlato di un budget sui 150 milioni, e forse sorprende che non sia stato già recuperato al primo fine settimana, ma il film è partito con il piede giusto: la Universal e la DreamWorks Animation proseguiranno nel ripercorrere la saga intera, anche se Sdentato non è in grado di impensierire un certo Esperimento 626...