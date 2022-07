Drago: dopo Creed prende corpo un altro spin-off di Rocky

News Cinema

Un sito americano dà per certo un nuovo progetto che vuole al centro della storia il personaggio di Ivan Drago, interpretato da Dolph Lundgren in Rocky IV e Creed II.

Non si tratta di un annuncio ufficiale, sia chiaro, ma il sito americano The Wrap si dice convinto che il progetto abbia ricevuto il via libera. Stando a quanto si legge nell'articolo, sulla base di fonti apparentemente ben informate, un certo sceneggiatore di nome Robert Lawton sarebbe stato incaricato dalla MGM di scrivere un film sul personaggio di Ivan Drago, interpretato come ben sappiamo da Dolph Lundgren nel 1985 in Rocky IV e nel 2018 in Creed II.

Perché sarebbe stato scelto questo Robert Lawton che ha all'attivo in curriculum soltanto lo script di un film del 2013 intitolato Crave che è passato inosservato? Per aver avuto l'idea di scrivere una sceneggiatura di sua iniziativa dal titolo Becoming Rocky, immaginando di raccontare la storia di Sylvester Stallone quando negli anni 70 stava cercando finanziatori per realizzare un film su un pugile che aveva in mente. Questo copione è finito nella lista delle migliori 50 sceneggiature del 2021 del programma Nicholl Fellowships, promosso dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, è stato letto dai produttori di Rocky e Creed e da qui è nata l'idea di affidare a Lawton lo script dello spin-off di Drago. A supporto di questa tesi, c'è una dichiarazione di Dolph Lundgren dello scorso novembre in cui accennava a questa possibilità perché "alla MGM se ne sta parlando", diceva l'attore.

Intanto, Creed III diretto e interpretato da Michael B. Jordan arriverà in sala nel marzo 2023.