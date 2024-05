Dove osano le cicogne: al via le riprese del film con Angelo Pintus diretto da Fausto Brizzi

News Cinema

È iniziata la lavorazione di Dove osano le cicogne. Si tratta del primo film da protagonista del comico Angelo Pintus, che ha anche scritto la sceneggiatura. La regia è invece di Fausto Brizzi.

Sono cominciate oggi a Roma le riprese di Dove osano le cicogne, che segna il debutto cinematografico da protagonista dell'attore comico, nonché imitatore di personaggi sportivi, Angelo Pintus, che negli ultimi dieci anni ha calcato il palcoscenico di numerosi e importanti teatri.

Dove osano le cicogne è stato sceneggiato dallo stesso Angelo Pintus insieme a Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi e Fausto Brizzi, che poi è il regista del film. Accanto a Pintus reciteranno Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi e Maria Amelia Monti.

Dove osano le cicogne: la trama del film

Dove osano le cicogne racconta la storia di una coppia che, non riuscendo ad avere un figlio, andrà in Spagna per affidarsi a una clinica specializzata in fecondazione assistita. Le cose si complicheranno non poco dopo l'incontro con una giovane ragazza, apparentemente perfetta, che si offrirà di portare avanti la gravidanza al posto dei futuri neogenitori.

Angelo Pintus ha già recitato in Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e in On Air - Storia di un successo di Davide Simon Mazzoli.

Dove osano le cicogne è prodotto da Tramp Limited in associazione con LOVIT, e si girerà per 4 settimane a Roma, 2 settimane a Milano e 1 a Barcellona. Il film uscirà nel periodo natalizio, con un evento molto speciale che segnerà l’uscita nei cinema italiani.