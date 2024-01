Doug Liman: il regista furioso per la mancata uscita cinematografica di Road House

News Cinema

Attendiamo da tempo il remake di Il duro del Road House, che Doug Liman ha diretto con Jack Gyllenhaal nel ruolo che fu di Patrick Swayze. Il regista lo ha realizzato per il cinema e quando ha scoperto che sarebbe uscito solo in streaming, è andato su tutte le furie.

Da tempo si attendeva l'arrivo al cinema di Road House, remake diretto da Doug Liman del celebre film con Patrick Swayze, Il duro del Road House, interpretato nella nuova versione da Jake Gyllenhaal. Più di tutti lo attendeva il regista, che lo ha realizzato per la MGM, che è stata poi assorbita da Amazon Studios. E quando ha scoperto che il film sarebbe uscito solo in streaming, ha perso letteralmente le staffe, al punto da decidere di disertare l'anteprima e rilasciare una lunghissima dichiarazione di denuncia a Deadline.

La rabbia di Doug Liman per l'uscita solo in streaming di Road House

In segno di protesta per la decisione di Amazon Studios di distribuire Road House direttamente su Prime, senza passare dalle sale, Doug Liman ha annunciato che non sarà presente all'anteprima, che si terrà al festival SXSW a marzo, e ha consegnato a Deadline una, lunghissima e articolata dichiarazione, di cui vi traduciamo una parte:

Quando Road House inaugurerà il SXSW film festival, io nin ci sarò. Il film è fantastico, forse il migliore che ho fatto e sono sicuro che farà impazzire il pubblico e forse lo farà ballare sulle sedie sui titoli di coda. Ma io non ci sarò. Inizialmente volevo protestare in modo silenzioso per la decisione di Amazon di mandare in streaming un film così evidentemente fatto per il grande schermo. Ma Amazon sta facendo del male più che a me e al mio film. Se non parlo io di Amazon, chi lo farà? Quindi ecco qua. Quando Amazon ha comprato la MGM, uno dei pochi studios rimasti a fare grossi film commerciali per farli uscire al cinema (film come Bond, Creed), ha annunciato che avrebbero impiegato un miliardo di dollari per i film da far uscire al cinema, almeno 12 all'anno. Lo hanno pubblicizzato come "l'impegno più grande di una società internet verso il cinema". Posso dirvi quello che hanno fatto a me e al mio film Road House, che è l'opposto di quanto hanno promesso dopo l'acquisizione della MGM. Amazon ha detto "fate un bel film e vedremo che succede". Ho fatto un gran film. Abbiamo fatto di Road House un "successo sicuro", parole loro, non mie, comunque. Le proiezioni di prova sono andate meglio di quelle del mio più grande successo, Mr. e Mrs Smith, meglio di Bourne Identity, che ha dato vita a 4 sequel. Mi è stato detto che i giudizi della stampa sono stati i migliori da quando Amazon ha comprato la MGM. Road House ha un grosso seguito nella UFC (campionato di arti marziali miste, ndr), che ha un'appassionata fan base che ha dato vita a oltre un miliardo e mezzo di impressioni sul film sui social media, a campagna marketing ancora non iniziata. Le scene d'azione sono rivoluzionarie. E Jake Gyllenhaal dà una di quelle performance uniche nella carriera di un attore in un ruolo che è nato per interpretare. Il pubblico vuole vedere la megastar dell'UFC Conor McGregor affrontare Jake, al suo debutto sul grande schermo. La realtà è che non c'è niente di più divertente di una bella rissa da bar. Che altro avrei potuto dare allo Studio? Niente, a quanto pare. Amazon non ha alcun interesse a sostenere i cinema. Amazon manderà in streaming Road House solo su Prime. Amazon ha chiesto a me e alla comunità cinematografica di fidarci di loro e delle loro affermazioni pubbliche sul fatto di sostenere i cinema e poi rovesciano le carte in tavola e usano Road House per vendere impianti idraulici. Questo danneggia i realizzatori e gli attori di Road House che non hanno alcun ritorno da un film di successo uscito su una piattaforma streaming.

Insomma, Liman denuncia la responsabilità delle piattaforme streaming nel togliere i film dai cinema, invece di portarceli, ed è - legittimamente - ferito dall'atteggiamento di Amazon nei suoi confronti. Un problema di cui sentiremo parlare sempre più spesso in futuro, perché ci sono film, piacciano o meno, che nascono per il cinema e che la visione televisiva penalizza non poco. Il dibattito è aperto.