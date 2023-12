Dopo Wonka e Dune 2, per Timothée Chalamet c'è il ping-pong

News Cinema

Timothée Chalamet, mattatore di Wonka già in sala e prossimamente in Dune - Parte 2, in un'intervista con MTV News ha accennato a un nuovo progetto, che riguarderà il ping-pong.

Che Timothée Chalamet sia uno degli attori più impegnati della sua generazione, a nemmeno trent'anni, è abbastanza chiaro a chi segue il cinema: è il mitico cioccolatiere di Roald Dahl nel prequel musicale Wonka, attualmente in sala, poi sarà il 24 febbraio di nuovo nei nostri cinema con Dune - Parte Due. Mentre ha già un biopic su Bob Dylan in cantiere, in un'intervista con MTV News si è lasciato scappare che all'orizzonte c'è anche un film sportivo...



Wonka: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Timothée Chalamet e Hugh Grant - HD

Timothée Chalamet, un film sul ping-pong dopo Wonka, Dune 2 e Bob Dylan