Dopo Lady Bird, Greta Gerwig per tre volte ancora a Sacramento

Alzi la mano chi sa che Sacramento è in California.

Alzi la mano chi sa che non solo Sacramento è in California, ma anche la capitale dello stato più mitizzato dell'immaginario collettivo mondiale.

Se avete alzato la mano e avete più di quarant'anni, lo avete fatto perché da ragazzini guardavate La famiglia Bradford in tv. Se invece l'avete alzata e siete più giovani, o non guardavate quel telefilm anni fa, allora complimenti.

A meno che non abbiate letto molte cose su Lady Bird, il film candidato a cinque premi Oscar 2018 (tra cui miglior film e miglior regia) che ha segnato il debutto registico di Greta Gerwig, reginetta del cinema indie americano.





Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Parzialmente autobiografico, Lady Bird è ambientato proprio a Sacramento, città natale della sua autrice.

E, considerato il successo che ha avuto, la Gerwig deve aver pensato che "città che vince non si cambia", ed eccola allora dichiarare che ha intenzione di girare e ambientare lì altri tre film.

Parlando al podcast inaugurale della A24, la neo-regista ha detto: "La prima cosa che ho pensato iniziando a scrivere Lady Bird, è che volevo fare un film ambientato a Sacramento. Ho la tendenza a sbandierare le cose perché così mi sento obbligata a rispettare i miei impegni, so che è un metodo un po' cretino, ma mi piacerebbe girare un totale di quattro film ambientati lì. Mi piacerebbe dirigere un quartetto di film su Sacramento, seguendo l'ispirazione di quanto fatto da Elena Ferrante con la sua quadrilogia napoletana."

Quali siano i temi dei prossimi film, o almeno del prossimo, ancora non si sa. Ma almeno la Gerwig sa a cosa aggrapparsi: "Ci sono tante altre parti della città che vorrei esplorare, dopo quelle mostrate in Lady Bird," ha detto. "Ho il vantaggio di venire da lì, la mia famiglia vi abita ancora, i miei amici sono ancora lì. Posso parlare di queste cose con sentimento e a ragion veduta."

Intanto, Lady Bird debutterà nei nostri cinema domani, 1° marzo.