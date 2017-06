Dopo La Mummia e La moglie di Frankenstein: il Dark Universe si espande con Il fantasma dell'Opera e Il gobbo di Notre Dame

Con La mummia dietro l'angolo, in sala da domani 8 giugno, la Universal inaugura ufficialmente il suo Dark Universe, che rilancerà il suo universo orrorifico classico. A La mummia seguiranno un nuovo La moglie di Frankenstein di Bill Condon (nel febbraio 2019) e un nuovo Uomo invisibile con Johnny Depp, ancora senza data d'uscita. Oltre a questi, sapevamo che erano in cantiere rilanci di Van Helsing, Wolfman e Il mostro della Laguna Nera (i primi due personaggi nell'ultimo decennio hanno già avuto reboot, un Van Helsing con Hugh Jackman e un sottovalutato Wolfman con Benicio del Toro).

Il regista e sceneggiatore Alex Kurtzman ha tuttavia dichiarato, in una conferenza stampa per La Mummia, che il Dark Universe potrebbe espandersi ulteriormente con altri titoli.



"Faremo Frankenstein, La moglie di Frankenstein, Dracula, Il mostro della Laguna Nera, Il fantasma dell'Opera, Il gobbo di Notre Dame, L'uomo invisibile. Ci sono personaggi in questi film che possono crescere ed espandersi, magari anche in spin-off. Credo che scavare in profondità nelle mitologie dei mostri nel mondo sarà una buona strategia, così come connettere i mostri che conosciamo a nuovi mostri, anche quello potrebbe essere interessante."





Se si parla di una chiave horror di quelle celebri storie, la Universal si vorrà rifare probabilmente alle versioni mute di Il fantasma dell'Opera (1925) e Il gobbo di Notre Dame (1923), entrambe con Lon Chaney. E' interessante però anche che riaffiori Dracula, qualche anno fa già protagonista di un rilancio con Dracula Untold interpretato da Luke Evans, accolto discretamente (210 milioni di dollari l'incasso per 70 di costo). Ci si pone la domanda: Dracula Untold fa in tempo a essere inserito nel Dark Universe? Probabilmente no, dato che nessun materiale promozionale del ciclo finora ha mostrato Evans.