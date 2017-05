La mummia: la Universal lancia il franchise Dark Universe

In tempi di franchise da spremere all'infinito, la Universal vuole puntare sulla propria tradizione con il Dark Universe, ufficialmente annunciato e in partenza con La mummia interpretato da Tom Cruise e Sofia Boutella, nei nostri cinema dall'8 giugno. Anche se è normale pensare al precedente reboot La mummia del 1999 con Brendan Fraser, in questo caso la major si rifà alla propria tradizione di mostri storici (Frankenstein, L'uomo invisibile, La Mummia con Boris Karloff), con l'intenzione di connettere questi lungometraggi tramite personaggi che appariranno in più film.

Come si evince dalla foto, gli attori coinvolti saranno, oltre allo stesso Cruise e alla Boutella, Russell Crowe nei panni del dr. Jekyll, Johnny Depp in quelli dell'Uomo Invisibile, mentre Javier Bardem sarà Frankenstein (senza approfondimento deduciamo ci si riferisca al dottore e non, come spesso accade in un errore diffuso, alla creatura).





Il prossimo film del franchise non arriverà in tempi brevi: sarà una nuova versione di La moglie di Frankenstein, per la regia di Bill Condon, reduce dal successo interplanetario del remake di La bella e la bestia. L'interessamento di Condon è molto coerente con la sua carriera, visto che dedicò il suo Gods and Monsters proprio alla figura del regista originale di The Bride of Frankenstein, cioè James Whale. La moglie di Frankenstein sarà nelle sale il 14 febbraio del 2019, in tempo per San Valentino!

Il ciclo Dark Universe sarà introdotto, a partire proprio dai titoli di testa del nuovo La mummia, da un logo animato appositamente musicato da Danny Elfman, compositore dalla sensibilità molto adatta al progetto.

L'idea non è quella di bombardare il pubblico con un film all'anno, ma di lasciare ai cineasti selezionati tutto il tempo per ricavare il massimo dalla possibilità di rivisitare questi miti cinematografici.





Il trust di sceneggiatori che si occuperà del progetto a lungo termine è composto da Alex Kurtzman (anche regista di La mummia), Chris Morgan (lo sceneggiatore dei Fast & Furious), Christopher McQuarrie (abituale collaboratore di Cruise nonché premio Oscar per I soliti sospetti) e dal veterano David Koepp (al momento al lavoro anche sul quinto Indiana Jones).