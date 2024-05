Dopo Furiosa, la saga di Mad Max continuerà con The Wasteland?

News Cinema

Il regista George Miller ha ribadito in un podcast di essere teoricamente pronto per un'altra "Mad Max Saga" dopo Furiosa, questa volta concentrata sul personaggio di Max, un altro prequel. Ma il boxoffice sbloccherà il progetto?

Mentre Furiosa: A Mad Max Saga è al cinema, il regista George Miller ha parlato nel podcast Happy.Sad.Confused dell'eventuale altro prequel di Mad Max: Fury Road che aveva in mente, cioè The Wasteland. Non è una notizia nuova, ma è una notizia sapere che Miller ci tenga ancora, nonostante la partenza del suo Furiosa al boxoffice mondiale non lasci immaginare che un progetto del genere possa essere avallato in tempi molto brevi. Cosa ha detto l'inossidabile ottantenne George? Leggi anche Furiosa: A Mad Max Saga, l'uso della musica secondo il compositore Tom Holkenborg

The Wasteland dopo Furiosa: A Mad Max Saga? George Miller ci crede sempre

Se Furiosa: A Mad Max Saga è il prequel di Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio interpretato da Anya-Taylor Joy oggi e da Charlize Theron ieri, in teoria The Wasteland: A Mad Max Saga dovrebbe essere l'altro prequel: narrerebbe come immaginate del Max che in Fury Road ebbe le fattezze di Tom Hardy. Il problema è che Furiosa al momento al boxoffice mondiale registra "appena" 65.140.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sotto i 170 milioni (fonte Deadline): è una partenza che rende difficile il pari raggiungibile sui 300-400 milioni al botteghino, tali da avallare presso la Warner Bros. Discovery un altro film, almeno con lo stesso budget e la stessa spettacolare portata. Va però anche ricordato che Mad Max: Fury Road non fu un successo stile blockbuster marveliano dei tempi d'oro, anzi: costato più o meno la stessa cifra, portò a casa "solo" 380.400.000 dollari, recuperando la spesa per un pelo, nonostante una stagione degli Oscar proficua. Si parla di kolossal non per famiglie, vietati ai minori, sulla carta sempre azzardati. Tutto è possibile, in definitiva, e di certo Miller non demorde. Dice:

Direi che The Wasteland certamente ha molta azione, ma è anche una "saga", la storia copre un anno. Fury Road si svolgeva nell'arco di tre giorni e due notti. Si poteva quasi dire che il primo atto, alcune parti del secondo e il terzo si svolgessero quasi in tempo reale. Un altro paio di maniche rispetto a Furiosa. Sto ancora cercando di capire cosa fare con Wasteland, aspetto di vedere come Furiosa verrà recepito. Se le cose andranno bene, procederò.