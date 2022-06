Dopo Doctor Strange 2, Wanda alias Scarlet Witch è ancora viva?

News Cinema

Non che ci fossero troppi dubbi, ma dalle parole di Richie Palmer, producer dei Marvel Studios, lasciano intuire che ci siano piani futuri per Scarlet Witch, evidentemente sopravvissuta a Doctor Strange nel Multiverso della Follia...

Se avete visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ricorderete che il finale era piuttosto ambiguo sulla sorte di Scarlet Witch alias Wanda Maximoff alias Elizabeth Olsen: naturalmente, quando in un contesto come quello del Marvel Cinematic Universe, come anche in universi simili in tutti i media, una morte suona "ambigua", vuol dire semplicemente che il personaggio in questione non è in realtà defunto. Non stupisce quindi che le parole del producer Richie Palmer, nel commento audio per l'edizione digitale di Doctor Strange 2, possano essere interpretate come una conferma... Leggi anche Marvel, Kevin Feige sulla Fase 5 e la saga che ci aspetta

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Scarlet Witch è ancora viva?