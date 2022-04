Dopo Avengers, Scarlett Johansson e Chris Evans di nuovo insieme in Project Artemis

News Cinema

S'intitolerà Project Artemis il ritorno nello stesso film, dopo gli Avengers, di Scarlett Johansson e Chris Evans. Li dirigerà il collega attore Jason Bateman. Di cosa tratterà il film targato Apple?

Non lavorano nella stessa squadra da Avengers: Endgame (2019), ma pare che Scarlett Johansson e Chris Evans stessero cercando da tempo un film da interpretare insieme... e l'hanno trovato: si tratta di Project Artemis per Apple TV+, per la regia di un loro collega che ogni tanto si diletta dietro alla macchina da presa, cioè Jason Bateman. Cosa possiamo sapere di più? Leggi anche Scarlett Johansson e Marvel Studios di nuovo al lavoro insieme?

Chris Evans e Scarlett Johansson protagonisti di Project Artemis per Apple

Fresca del suo Oscar per CODA, la Apple rilancia già aggiudicandosi per più di 100 milioni di dollari Project Artemis, una prossima esclusiva Apple TV+ interpretata da Scarlett Johansson e Chris Evans. I due cercavano di lavorare di nuovo insieme da Avengers: Endgame, ma il precedente progetto che avevano scelto, Ghosted (ora in fase di riprese), ha visto alla fine Scarlett sostituita da Ana De Armas, per una questione di tempistiche. Non si conosce ancora la trama di questo lavoro, che sarà diretto e coprodotto da Jason Bateman, più famoso come attore, ma spesso regista (anche sulla sua serie Ozark). Si sa però che l'ambientazione sarà la corsa allo spazio, nella seconda metà del Novecento. La sceneggiatura è firmata da Rose Gilroy.

Rivedremo prossimamente Chris Evans in The Gray Man al fianco di Ryan Gosling (a luglio su Netflix), mentre Scarlett Johansson sarà nel nuovo lavoro di Wes Anderson, Asteroid City.

Curiosità: Project Artemis non è il progetto più costoso per Apple TV+, perché il record per ora spetta ad Argyle con Brad Pitt, il film sulla F1 diretto da Matthew Vaughn, finanziato per più di 200 milioni di dollari! Leggi anche Chris Evans vs Dwayne Johnson nel family movie natalizio Red One per Amazon