Scarlett Johansson e Marvel Studios di nuovo al lavoro insieme?

Oltre Black Widow, risolto con un accordo non rivelato il contenzioso per i mancati guadagni di Scarlett Johansson, l'attrice e i Marvel Studios sono tornati amici... e stanno lavorando su qualcosa di nuovo...

"Niente di personale", così si potrebbe senza ironia riassumere la risoluzione del contenzioso tra Scarlett Johansson e la Disney per l'affaire Black Widow: pare infatti che a ottobre l'attrice abbia raggiunto un accordo economico con la major, dopo la causa da lei intentata per una compensazione monetaria, in seguito alla mancata esclusiva in sala di Black Widow e ai conseguenti mancati guadagni per lei. La situazione si era già risolta dopo che Scarlett aveva accettato di interpretare e coprodurre per la Disney il film basato sull'attrazione Tower of Terror, ma ora si parla anche di nuovi movimenti in casa Marvel! Leggi anche Disney vs Scarlett Johansson: dopo la causa si cambia atteggiamento, parla il CEO Bob Chapek

Scarlett Johansson fa pace con i Marvel Studios, le dichiarazioni sue e di Kevin Feige

Che Scarlett Johansson abbia risolto i suoi contenziosi con la Disney, e che anzi sia tornata al lavoro con loro e con i Marvel Studios, è evidente in una dichiarazione che ha rilasciato a Variety il boss Kevin Feige: "Stiamo già lavorando con Scarlett su un altro progetto top-secret Marvel, slegato da Black Widow". L'attrice dal canto suo ha dichiarato con un certo orgoglio, come riporta The List:

Sono molto contenta che nessuno dovrà affrontare quello che ho affrontato io, e di aver dato il buon esempio nell'ambiente, per quanto riguarda il trattamento economico degli artisti e dei creativi. Alcuni dei momenti migliori della mia carriera li ho avuti lavorando per tutti e due questi studi, mi sento entusiasta all'idea di continuare il mio lavoro nella famiglia Disney e in quella Marvel. Sono già immersa in altri progetti su cui stiamo lavorando, continuerò a sognare da quelle parti.