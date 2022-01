Chris Evans vs Dwayne Johnson nel family movie natalizio Red One per Amazon

News Cinema

Ha ufficialmente firmato il contratto Chris Evans per recitare in Red One, film ad alto budget a tema natalizio che Dwayne Johnson sta elaborando da mesi.

Da alcuni mesi la Seven Bucks Productions sta sviluppando un film a tema natalizio. La società di Dwayne Johnson, la sua ex moglie Dany Garcia e il fratello Hiram Garcia ha chiuso un accordo con gli Amazon Studios che produrranno il film per Prime Video. L'idea della storia arriva da Hiram ed è stata descritta come "una commedia d'azione e avventura in giro per il mondo, che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all'interno dei film natalizi". La notizia di oggi è questa: nel progetto è ufficialmente entrato Chris Evans che sarà co-protagonista insieme a Dwayne Johnson. Sui social The Rock ci dà tutte le informazioni disponibili al momento:

Quando Captain America fa squadra con Black Adam per un film di Natale. La regia è dell'uomo che ha diretto i film di Jumanji: Jake Kasdan. La sceneggiatura è dell'uomo che ha scritto i film di Fast & Furious: Chris Morgan. Il film è concepito e prodotto dall'uomo dietro Jungle Cruise e i film di Red Notice: Hiram Garcia.



Pensate a Miracolo sulla 34th strada che incontra Hobbs & Shaw con un pizzico di La vita è meravigliosa. Non posso dirvi quanto divertente (e sconcia) sia diventata la nostra chat a cinque. Credo che faremo un grande film per le vacanze per voi e le vostre famiglie in tutto il mondo!

Il prossimo giugno potremo ascoltare la voce di Chris Evans nel film Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz. È previsto invece per l'autunno l'arrivo di The Grey Man, un thriller diretto dai fratelli Russo in cui l'attore recita accanto a Ryan Gosling e Ana De Armas. Recentemente annunciato è anche il progetto in cui Evans interpreterà sullo schermo Gene Kelly.