News Cinema

Dopo 18 nomination all'Oscar, Ted Sarandos di Netflix è convinto: "Sui film la strategia non cambia"

Ora che Scott Stuber, responsabile dei film originali Netflix, sta per lasciare l'azienda, qualcuno ha pensato che i vertici della piattaforma stessero per ridurre quei contenuti in favore delle serie. Il CCO Ted Sarandos lo esclude, per i numeri e per i riconoscimenti ottenuti, fino alle nomination agli Oscar.