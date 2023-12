Le Serie TV più piratate del 2023: Nessun titolo Netflix nella classifica

News Serie TV

Come ogni anno, Torrent Freak condivide la lista dei titoli più visti illegalmente. Salta all'occhio l'assenza di serie targate Netflix, una vittoria per il gigante dello streaming.

Anche quest'anno il sito TorrentFreak ha diffuso la lista delle 10 Serie TV più scaricate illegalmente. E se da un lato non è molto lusinghiero trovarsi in questa ignobile classifica, dall'altro esserci significa sicuramente aver appassionato gli spettatori tanto da spingerli a fruire di una serie anche attraverso metodi poco ortodossi. Motivo per cui, alla fine, questa lista ci dà l'opportunità di riflettere sullo stato di salute del mondo della serialità e di tirare le somme alla fine di un anno sicuramente difficile per il settore, anche a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che hanno paralizzato Hollywood per diversi mesi. Quest'anno, dando un'occhiata ai titoli presenti, si nota l'assenza di titoli Netflix. Non significa che le serie Netflix siano ignorate quanto piuttosto che vengano viste in modo legale. Un successo per il il gigante di Los Gatos che, tra le altre cose, proprio quest'anno ha messo un freno alla pratica della condivisione delle password tra case diverse. Quindi quali sono le Serie TV più piratate del 2023? Qui sotto la classifica completa.

La classifica delle Serie TV più scaricate illegalmente nel 2023

The Last of Us - HBO The Mandalorian - Disney+ Loki - Disney+ Ahsoka - Disney+ Secret Invasion - Disney+ Silo - Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters - Apple TV+ Tulsa King - Paramount+ Gen V - Prime Video Ted Lasso - Apple TV+

TorrentFreak, che elabora i dati provenienti dai tracker BitTorrent e da quelli riportati da siti come I Know What You Download, fa sapere che è The Last of Us la serie tv più scaricata illegalmente nel 2023. Ancora una volta, dunque, è un titolo targato HBO a dominare questa classifica. Nel 2022 in prima posizione avevamo trovato House of the Dragon e, per diversi anni consecutivi, lo sfortunato primato era stato de Il Trono di Spade. Nel 2020 e nel 2021, invece, erano state rispettivamente WandaVision e The Mandalorian le serie più piratate. Disney+, in ogni caso, è presente in maniera massiccia in questa classifica con ben 4 titoli: The Mandalorian, Loki, Ahsoka e Secret Invasion. Forte anche la presenza di Apple TV+ con Silo, Monarch: Legacy of Monsters e Ted Lasso. Dai dati emerge una certa insofferenza degli utenti i quali, in un panorama dello streaming ormai sempre più frammentato, evidentemente preferiscono ricorrere alla pirateria piuttosto che pagare l'ennesimo abbonamento.

La vittoria di Netflix

Il fatto che nell'elenco manchino titoli targati Netflix è sicuramente una vittoria per il servizio. Nonostante quest'anno sulla piattaforma siano mancate nuove stagioni di titoli forti come Stranger Things e Bridgerton, ci sono state serie tv diventate subito molto popolari a livello globale come One Piece e The Night Agent. Se questi titoli sono assenti dall'elenco è perché gli utenti Netflix hanno deciso di non rinunciare ai propri abbonamenti e li hanno visti in modo assolutamente legale.