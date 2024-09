Don't Move: l'ansiogeno trailer dell'horror Netflix con Finn Wittrock prodotto da Sam Raimi

News Cinema

Arriverà su Netflix per Halloween l'horror Don't Move, con Finn Wittrock e Kelsey Asbille. Ecco il trailer.

Il 25 ottobre arriverà su Netflix (almeno in Nord America, non sappiamo ancora se in contemporanea uscirà anche da noi) Don't Move, un nuovo horror, prodotto da Sam Raimi e interpretato da Finn Wittrock (noto nel genere soprattutto per le sue partecipazioni a American Horror Story) e Kelsey Asbille (Yellowstone). A dirigerlo sono Adam Schindler e Brian Netto. Netflix ha appena diffuso il trailer che vi mostriamo, che sembra preludere a un film molto ansiogeno e disturbante.

Don't Move: un terribile gioco del gatto col topo

Questa la trama ufficiale di Don't Move: "Una donna in lutto, sperando di trovare sollievo inoltrandosi in una foresta isolata, incontra un estraneo che le inietta una sostanza paralizzante. Mentre questa gradualmente paralizza il suo corpo, lei deve correre, nascondersi e lottare per salvarsi prima che tutto il suo sistema nervoso si spenga". E ha solo 20 minuti per farlo, aggiungeremmo noi... Ora, data per scontata la sospensione dell'incredulità necessaria per vedere questo genere di film, il trailer come dicevamo promette bene e confidiamo nel fatto che Sam Raimi abbia dato la sua benedizione al film. Aspettiamo dunque di vedere il prima possibile Don't Move, Non ti muovere, che è stato girato in Bulgaria l'estate scorsa.