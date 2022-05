Doctor Strange 2, Tom Cruise poteva essere Iron Man?

News Cinema

In una scena di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Tom Cruise sarebbe potuto apparire nei panni di Iron Man, come supponevano i fan? Risponde lo sceneggiatore Michael Waldron.

Tom Cruise poteva davvero comparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia come Iron Man, magari nella scena dedicata agli Illuminati, che nei fumetti Marvel comprenderebbero Tony Stark? La voce aveva cominciato a diffondersi, quando si era cominciato a parlare dei cammei in quella sequenza, però come ormai tutti saprete Cruise non è stato della partita. Ma c'era una possibilità concreta? Lo sceneggiatore Michael Waldron ne ha discusso con Rolling Stone. Leggi anche Doctor Strange 2, i tre grandi cammei nel Multiverso della Follia [SPOILER]

Tom Cruise come Iron Man tra gli Illuminati di Doctor Strange 2? Risponde Michael Waldron

Showrunner di Loki, lo sceneggiatore Michael Waldron è anche l'autore del copione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: in una delle scene ambientate in uno degl universi alternativi, Stephen Strange si trova al cospetto degli Illuminati. Ci sono due-tre cammei di gran rilievo per tutti i fan, compreso un fancasting, però Tom Cruise e Iron Man non ci sono. Waldron ridendo ha dato una risposta per la delusione dei fan, intervistato da Rolling Stone.

Era un'invenzione totale! Davvero, non c'è un girato tagliato con Tom Cruise! Ma adoro Tom Cruise e ho detto a Kevin [Feige, boss dei Marvel Studios, ndr] a un certo punto: potremmo avere Tom Cruise per Iron Man? Ma ricordo di aver letto quella cosa tra le notizie di Ain't It Cool News all'epoca, che Tom Cruise sarebbe stato Iron Man.