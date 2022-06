DinsiemE: i due popolari youtuber sul set del loro primo film Il viaggio leggendario

News Cinema

Sono iniziate le riprese de Il viaggio leggendario di Alessio Liguori, il primo film che vede protagonisti Erick Parisi e Dominick Alaimo, ovvero i DinsiemE, i due popolari youtuber molto amati dai più piccoli.

Sono iniziate le riprese de Il viaggio leggendario di Alessio Liguori, il primo film che vede protagonisti i "DinsiemE": Erick Parisi e Dominick Alaimo. Il film è prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group, in associazione con Medusa Film che lo distribuirà al cinema.



Dopo la prima settimana di riprese nel Lazio, a Roccasinibalda in provincia di Rieti, la troupe si sposterà nello scenografico Castello di Papadopoli Giol a San Polo di Piave in provincia di Treviso, poi per una settimana in Abruzzo, in provincia de L’Aquila, per l'esattezza a Balsorano e, infine, tornerà nel Lazio per le ultime settimane di riprese tra Ariccia, Nepi e Roma.

I "DinsiemE", che firmano anche la sceneggiatura, sono diventati famosissimi youtuber grazie ai loro divertenti video pubblicati sulla piattaforma. Coppia anche nella vita, sono fra i personaggi più amati del web: il loro canale Youtube, rivolto principalmente ai bambini tra i 5 e i 10 anni, conta oltre un milione e mezzo di iscritti. I due hanno così creato la grande famiglia dei “Dinsiemini”: come si fanno chiamare i loro fan.



La pellicola è tratta dall’omonimo libro per bambini di cui i due sono autori, pubblicato da Salani nel 2021, che ha avuto un grande successo, tanto da essere riconosciuti come autori bestseller con oltre 100.000 copie vendute.

I due hanno dichiarato entusiasti: «È molto tempo che lavoriamo al progetto; e adesso che è arrivato il momento di realizzarlo, siamo davvero tanto emozionati e daremo il meglio di noi per questo fantastico film!»

Il viaggio leggendario: la trama e il cast del primi film dei DinsiemE, in arrivo al cinema

Nel film, mentre sono chiusi in casa in preda alla noia in un giorno di pioggia, i DinsiemE ricevono un misterioso pacco contenente un videogioco: “Il viaggio leggendario”, da cui verranno risucchiati in un’altra dimensione, quella di Leggendaria. Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame. Nel loro percorso si imbatteranno nella coraggiosa Principessa Ginevra e nel filosofo Platone, che li aiuteranno ad affrontare Sir Romualdo e Capitan Sarrangia. Erick e Dominick capiranno di dover sconfiggere il Dottor Giniu, fratello del Dottor Timoti, che vuole spodestare Romeo e Isabella, gemelli dei DinsiemE e legittimi sovrani di Leggendaria, in una sfida che avrà luogo nel Palazzo Reale, proprio all’ultimo livello.



Nel cast artistico figurano: Herbert Ballerina nei panni di Sir Romualdo; Sofia Iacuitto nel ruolo di Ginevra; Gianni Franco in quello di Platone; Riccardo Cicogna interpreta Capitan Sarrangia, mentre Ladislao Liverani è Re Artù.

Nel cast tecnico: Donato Sileo alla fotografia, Tiziana Liberotti alla scenografia; Magda Accolti Gil ai costumi e Jacopo Reale al montaggio. Aiuto regia è Giuseppe Costantino e Enrico Venti il produttore esecutivo. Le musiche del film sono del compositore Fabrizio Mancinelli.