Diamanti è il fenomeno italiano del 2024: il film di Ferzan Ozpetek supera i 10 milioni di Euro!

Il Natale, il Capodanno e la Befana hanno portato fortuna a Ferzan Ozpetek, che con Diamanti ha attirato in sala un numero altissimo di spettatori. Il film è il più alto incasso dell'anno tra i titoli italiani e, se a tre settimane dall'uscita il risultato è questo, figuriamoci fra qualche tempo.

Le festività natalizie si concludono con un ottimo risultato per Diamanti. Il nuovo film di Ferzan Ozpetek è il più alto incasso tra i titoli italiani del 2024, oltre ad essere il maggiore successo al botteghino del regista subito prima de La finestra di fronte, che nel 2003 ha guadagnato 10.800.000 Euro.

Soltanto nella giornata di ieri, Diamanti ha raggiunto la vetta della classifica con un incasso di più di 750.000 Euro. Infine, la vicenda quasi tutta al femminile ambientata all'interno di una sartoria romana, è anche il secondo maggiore incasso per un film italiano nel periodo post-pandemia, dietro soltanto a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, anch'esso distribuito da Vision Distribution.

A commentare il risultato del quindicesimo film di Ferzan Ozpetek è innanzitutto Marco Belardi, produttore di Grenboo Productions:

Questo successo è una grande soddisfazione per questo film e per tutto il cinema italiano. Il risultato di Diamanti dimostra, ancora una volta, che il pubblico vuole tornare in sala ad emozionarsi con film di qualità. Il grande calore che gli spettatori ci hanno dimostrato ci dà la carica per fare sempre bene e di più, scovando storie e autori che riescano a coniugare la qualità all’intrattenimento. Un doveroso grazie al talento di Ferzan e alla sua grande sensibilità, a tutta Vision che ci ha seguito e sostenuto in questo meraviglioso viaggio e in particolar modo a Massimo Proietti e Antonella D’Errico per aver creduto in questo film fin dall'inizio.

Diamanti: le ragioni di un successo meritato

Quando un film italiano realizza un ottimo incasso, siamo sempre contenti, ma nel caso di Diamanti accogliamo la notizia con ancora più gioia perché abbiamo molto amato la storia che Ozpetek ha voluto raccontarci fra metri di stoffa, corsetti, tavoli da lavoro e costumi da confezionare. Diamanti è un inno al cinema e ai suoi artigiani oltre che alla bellezza, in primis quella femminile: esteriore e interiore. Parla di sorellanza Diamanti, di barriere sociali che crollano davanti al rispetto e alla difesa dalla violenza. Il film è anche una lettera d'amore alle attrici con cui Ferzan ha lavorato in tanti anni, perfino quelle che questa volta non ha chiamato a recitare o ha lasciato nella realtà che alterna alla finzione della sua storia. A chi ritorna - ad esempio Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Paola Minaccioni - il regista ha affiancato talenti da lui mai esplorati come Vanessa Scalera, Mara Venier, Geppi Cucciari. Ognuna ci racconta un femminile diverso, in un caleidoscopio di anime belle e complesse in perfetta armonia.

Scritto dallo stesso Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, Diamanti ha anche un cast maschile, che si ritaglia uno spazio ridotto ma non per questo meno significativo. Ne fanno parte Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni, Luca Barbarossa, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano.