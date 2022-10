Diabolik 2 - Ginko all'attacco!: ecco il trailer del film dei Manetti

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 17 novembre questo secondo, annunciato capitolo della saga dei Manetti Bros sul re del terrore, con Giacomo Gianniotti posto di Luca Marinelli nel ruolo principale. Ecco il trailer di Diabolik 2 - Ginko all'attacco!.

Diabolik sta per tornare. Secondo film della saga dei Manetti Bros. sul celebre personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, Diabolik 2 - Ginko all'attacco! arriverà nei cinema italiani il 17 novembre con 01 Distribution, e questo è il suo primo trailer.

In questo sequel del Diabolik che abbiamo visto lo scorso anno, a indossare la maschera del Re del Terrore è l’attore Giacomo Gianniotti, che prende il posto del "dimissionario" Luca Marinelli. Confermati invece Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko, mentre una new entry nel cast è la Monica Bellucci che interpreterà il personaggio di Altea, storica fidanzata di Ginko.

Il soggetto del film è statto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli a partire da una storia originale di Angela e Luciana Giussani. I Manetti hanno poi anche scritto la sceneggiatura assieme a Michelangelo La Neve.

Diabolik 2 - Ginko all'attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution.

Ecco il trailer del film.

Diabolik 2 - Ginko all'attacco!: il trailer