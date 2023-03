Denti da squalo: il teaser trailer del nuovo film con Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce

News Cinema

Opera prima di Davide Gentile, il film arriverà a giugno nei cinema italiani distribuito da Lucky Red. Ecco teaser, poster e trama di Denti da squalo.

Davide Gentile è un giovane regista italiano, classe 1985, che ha diretto un cortometraggio intitolato Food for Thought capace di ottenere visibilità e diversi premi qualche anno fa. E ora per Gentile arriva l'inevitabile debutto nel lungo.

Il film diretto da Gentile si intitola Denti da squalo, ed è un racconto di formazione poetico e avventuroso che nasce da un’idea di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, che firmano soggetto e sceneggiatura vincitori del Premio Solinas.

Nel cast del film ci sono nomi noti e apprezzati come Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce, affiancati dal giovane protagonista Tiziano Menichelli, qui al suo debutto cinematografico.

Ecco qui di seguito il teaser trailer, la trama e il poster di Denti da squalo, che arriverà nelle sale a giugno distribuito da Lucky Red ed è prodotto da Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video.



Denti da Squalo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita.

La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Questo, invece, è il corto Food for Thoughts di Davide Gentile: