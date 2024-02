Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, prosegue il fenomeno dell'anime

News Cinema

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, al cinema da oggi, 22 febbraio, è un nuovo capitolo in quello che negli ultimi anni si è rivelato un fenomeno non solo nella storia degli anime. Le avventure di Tanjiro e di sua sorella Nekuzo proseguono.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, anime diretto da Haruo Sotozaki, dal 22 febbraio al cinema per Crunchyroll, è un ulteriore tassello di quella stratificata operazione che nasce nel 2016, quando il mangaka Koyoharu Gotōge creò un'epica quanto visionaria avventura sovrannaturale ambientata nel periodo Taishō (i primi decenni del Novecento). Quel manga ha preso nel 2019 la forma di una coinvolgente serie anime, realizzata con competenza dallo studio Ufotable. Ricostruiamo le premesse e i suoi protagonisti, per entrare nel mondo di Demon Slayer.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Demon Slayer, i personaggi principali della saga

Eroico eppure umile protagonista della saga è Tanjiro, Ammazzademoni suo malgrado: la sua famiglia è stata sterminata dallo spietato demone Muzan, lasciando in vita ma demonizzata solo sua sorella Nezuko. Il ragazzo decide allora di intraprendere un percorso difficile per liberare Nezuko dalla maledizione che l'ha trasformata: è convinto che si possa fare e che la ragazza non sia condannata, così decide di diventare un Ammazzademoni e intraprende il percorso portandosi lei sulle spalle, perché Nezuko - che non sopravvivrebbe alla luce del sole - è ora in grado di rimpicciolirsi in una piccola cassa. La furia della ragazza è contenibile con la magia, e presto l'approccio dolce e generoso di Tanjiro comincia a distinguerlo dagli altri Ammazzademoni. Tra i suoi amici e compagni più cari si distiguono il biondo Zen'itsu, dalla doppia personaltà (timido ma a volte inaspettatamente coraggioso e preciso in battaglia), e il muscoloso Inosuke, cresciuto da una mamma cinghiale, e proprio per questo sempre con una maschera che raffigura l'animale. Insieme abbracciano la missione di sconfiggere i demoni, incontrandosi con gli Ammazzademoni della famiglia Ubuyashiki, che accoglie i nove eroi più potenti, denominati Pilastri. C'è una gerarchia anche sul fronte nemico, perché Muzan è attorniato dalle Dodici Lune Demoniache, così Tanjiro e i suoi alleati dovranno sconfiggere loro per arrivare allo scontro finale col Male personificato dallo spietato Muzan.

Demon Slayer, i numeri del colossale fenomeno

È normale che in Giappone alcuni manga e anime abbiano un seguito notevole, ma Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba va ben oltre quello slancio medio. Basti pensare che il manga originale di Koyoharu Gotōge, durato 23 volumi e terminato nel 2020, ha venduto oltre 150 milioni di copie, uno dei più grandi successi nella storia del fumetto giapponese. L'accoglienza calorosa alla spettacolare serie anime dello studio Ufotable si è toccata con mano in un vero miracolo da Guinness dei Primati: il film Demon Slayer - Il treno Mugen, seguito della prima stagione e prima tranche della seconda, nei cinema nipponici nell'ottobre del 2020, quindi in piena pandemia, è diventato il più alto incasso della storia del cinema in Giappone e il film giapponese più remunerativo della storia, battendo persino La città incantata di Hayao Miyazaki. Non si parla di produzioni hollywoodiane: il lungometraggio è stato realizzato con un budget di "appena" 15.700.000 dollari, raccogliendone al boxoffice mondiale ben 507.120.000 (fonte The Numbers). Un vero trionfo che ha dato vita non solo alle successive stagioni dell'anime (l'ultimo film ne introduce la quarta), ma a una macchina commerciale costituita da varie ramificazioni: il videogioco Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è stato per esempio pubblicato da SEGA nel 2021, sulle principali piattaforme.



Demon Slayer: il treno Mugen: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

