Demi Moore e Striptease: "Mi feci pagare quanto un uomo, ma mi dissero che tradivo le donne perché mi spogliavo"

Incassando 12.500.000 dollari nel 1996 per Striptease, all'epoca una cifra record per un'attrice, Demi Moore segnò un punto importante per la parità salariale a Hollywood. E lo rivendica oggi, rammaricandosi però delle reazioni che offuscarono il risultato per una visione stereotipata della donna.

Presentando il thriller Substance, Demi Moore è stata ospite del podcast The Interview del New York Times e la discussione ha toccato il tema della parità salariale a Hollywood, una questione sempre più pressante, a maggior ragione dal #metoo. Demi ha raccontato una situazione paradossale nella quale si trovò nel 1996, quando fu reso noto il suo cachet per Striptease, all'epoca un record per un'attrice (ma non di certo per un attore). Quello che per lei era un traguardo fu però compromesso da ciò che lei ritiene fosse bigotteria... Leggi anche Demi Moore e la scena in bikini in Charlie's Angels: "Sembrava che fossi fuori posto"

Striptease, la parità salariale non riconosciuta di Demi Moore

Per Striptease del 1996 Demi Moore ottenne 12.500.000 dollari, una cifra che fino a quel momento Hollywood non aveva mai stanziato per un'attrice, nemmeno protagonista. All'epoca Demi era sposata con Bruce Willis e dice: "Non era questione di paragornami a lui, ma certo che vidi quanto prendeva e mi dissi: e perché io non dovrei chiedere tanto? Se faccio la stessa quantità di lavoro, perché non dovrei?" La scabrosità (per l'epoca) del film si intrecciò tuttavia a questo traguardo, per cui la narrazione che scaturì dall'impegno di Moore fu quella di una "vergognosa" vendita del proprio corpo al miglior offerente. Demi ha ribadito al podcast quello che aveva di recente dichiarato anche a Variety (fondiamo le dichiarazioni, per affinità tematica).

Non la presi sul personale, credo che chiunque fosse stato in quella posizione, la prima a ottenere quella parità salariale, avrebbe dovuto accusare il colpo. Solo che siccome avevo fatto un film che aveva a che fare col mondo dello strip e col corpo, me ne dissero di tutti i colori. [...] Siccome interpretavo una spogliarellista, tradivo le donne. La narrazione divenne rapidamente "Beh, ha preso quella cifra solo perché interpreta una spogliarellista". Mi fece molto male, ma allo stesso capivo che la prima donna uscita allo scoperto avrebbe preso il proiettile. È ciò che succede a chiunque sfidi lo status quo.